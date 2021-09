Kremlsprecher Dmitri Peskow: Bisher keine Verhandlungen mit Taliban geplant

Moskau plant vorerst keine direkten Gespräche mit der neuen Übergangsregierung der Taliban in Afghanistan. Die Kontakte sollen bis auf Weiteres ausschließlich über die russische Botschaft in Kabul abgewickelt werden, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch mit.