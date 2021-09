Russland kündigt Bau neuer Industriestadt nahe Wladiwostok an

Nahe der russischen Fernostmetropole Wladiwostok soll eine neue Industriestadt errichtet werden, die den Namen Sputnik tragen soll. Das russische Ministerium für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis bekräftigte diese Entscheidung am Freitag.

Das neue Ballungszentrum soll rund 30 Kilometer von Wladiwostok entfernt auf einer Fläche von 925 Hektar entstehen, wie die Wirtschaftszeitung RBK berichtete. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Freitag im Rahmen des internationalen Ost-Wirtschaftsforums in Wladiwostok unterzeichnet. Rund drei Millionen Quadratmeter Wohnfläche sollen in Sputnik bebaut werden. Den Plänen zufolge soll die neue Industriestadt bis zu 300.000 Einwohner beherbergen.

An dem Projekt sollen sich föderale Entwicklungsinstitute sowie die staatliche Wneschekonombank beteiligen, teilte die Regierungschefin der russischen Region Primorje Wera Schtscherbina mit. Ihr zufolge soll Sputnik zu einer modernen Stadt mit einem komfortablen Umfeld werden. Sie betonte die große Bedeutung des Projekts für die Region und sicherte ihm weitgehende Unterstützung zu.

Gadschimagomed Gusseinow, der stellvertretende russische Minister für die Entwicklung des Fernen Ostens und der Arktis, hob die günstige Lage der künftigen Stadt unweit des Flughafens, des Zentrums der Pazifik-Metropole Wladiwostok und einer weiteren Großstadt der Region Artjom hervor. Dies würde Sputnik für Bauunternehmen sehr attraktiv machen.

Zuvor hatte bereits Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu Vorschläge zum Bau mehrerer neuer Städte in Sibirien unterbreitet. Der Kreml befürwortet die Pläne.

