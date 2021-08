Blutige Rache in Russland: Ehemaliger Häftling tötet fünfköpfige Familie

In der russischen Republik Chakassien hat ein ehemaliger Häftling fünf Familienmitglieder getötet. Der Grund für den Mord war ein Verrat einer Frau aus dieser Familie. Vor 18 Jahren hatte der Täter zwei Frauen getötet und war erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden.

Im Dorf Dschirim in der russischen Republik Chakassien wurden fünf Familienmitglieder tot aufgefunden. Im Haus wurden die Leichen der Familie gefunden. Ein Ehemann und eine Ehefrau, ihr 18-jähriger Sohn und eine siebenjährige Enkelin wurden getötet. Im Garten wurde eine weitere Leiche gefunden – der Zwillingsbruder des Familienoberhauptes.

Фото погибшей семьи в селе Джирим:https://t.co/ZyUHM4Z6vBpic.twitter.com/bX88IlEel0 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 5, 2021

Es hätte mehr Opfer geben können. Die Dorfbewohner sagten aus, dass der Verdächtige auch an andere Häuser geklopft habe. Er wurde von Anwohnern aufgehalten. Im ganzen Dorf habe sich ein Lärm erhoben – alle schlossen die Türen.

Eine Dorfbewohnerin erzählte, dass einer der Anwohner den Verdächtigen mit einem Auto angefahren habe, als er die Gasse entlang rannte. Anschließend wurde der Verdächtige gefesselt und geschlagen. Der Lynchmord wurde von der Polizei verhindert, sie nahm den Verdächtigen fest.

Der 36-jährige Fjodor Panow wurde verdächtigt, die Familie getötet zu haben. Nach seiner Freilassung wurde er nach Omsk geschickt, wo für drei Jahre eine Verwaltungsaufsicht über ihn eingerichtet werden sollte. Er kehrte jedoch in sein Dorf zurück.

В хакасском селе Джирим возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи из пяти человек: pic.twitter.com/c2228XImhw — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 5, 2021

Zum ersten Mal wurde er verurteilt, weil er im Jahr 2004 eine Mutter und eine Tochter im selben Dorf getötet hatte. Ein Opfer wurde von Panow erstochen, das andere verbrannte er im Badehaus. Wie eine Nachbarin sagte, lächelte er bei der Verhandlung. Sie fügte hinzu, dass auch Panows Vater im Gefängnis sei.

Panow wurde im Februar dieses Jahres aus dem Gefängnis entlassen. Sein Haus stand leer, also halfen die Einheimischen mit Möbeln und anderen Dingen. Einer der Dorfbewohner berichtete, dass Panow aufbrausend sei, dass er an Schizophrenie erkrankt sei und Angst vor dem Trinken habe, da er verrückt werde. Aber er trank. Die Einheimischen, die seine Vergangenheit kannten, hatten Angst vor dem Mann. Er warnte regelmäßig davor, dass er jemandem den Kopf abschlagen könnte.

Nur die 30-jährige Marina hatte keine Angst vor dem Tatverdächtigen. Es war ihre Familie, die dem Mörder zum Opfer fiel. Ihre Beziehung zu Panow begann vor zwei Monaten. Sie trafen sich, tranken zusammen. Zur gleichen Zeit hatte Marina einen Ehemann in der Stadt Abakan.

Laut Medienberichten arbeitete die Frau im Sommer als Kellnerin in Abakan. Panow besuchte oft ihre Familie. Am Vorabend des blutigen Massakers rief Marina Panow an, teilte ihm mit, sich von ihm zu trennen und gestand den Verrat.

Die Medien gehen davon aus, dass dies das Motiv für den Mord war. Er trank angeblich die ganze Nacht Alkohol und beschloss am frühen Morgen, sich zu rächen. Dann ging er zu einem Freund, von wo aus er Marina anrief und alles gestand.

Derzeit arbeitet eine Ermittlungs- und Einsatzgruppe von Polizeibeamten am Tatort. Es wird eine Reihe von Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um alle Umstände des begangenen Verbrechens zu ermitteln, die Beweisgrundlage zu sammeln und zu festigen.

Mehr zum Thema - FSB vereitelt Angriff auf Schule in Sotschi – Tatverdächtiger wollte sich an Klassenkameraden rächen