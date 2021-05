Amoklauf von Kasan: Video vom Verhör des Täters im Internet aufgetaucht

Im Internet wurde ein Video des Verhörs des 19-Jährigen veröffentlicht, der in einer Schule der russischen Stadt Kasan Amok gelaufen war. Der Teenager gab an, dass er sich als Gott erkannt hatte, ein Monster in ihm erwacht war und er begonnen hatte, alle zu hassen.