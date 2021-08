Nach Sperrung: Chodorkowski-Medien stellen Arbeit in Russland ein

Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat den Zugang zu mehreren Websites eingeschränkt. Dazu gehören Webseiten der Investigativplattform Offene Medien, der Internetzeitung MBCh Media, zwei Seiten der politischen Organisation "Offenes Russland" und die Website des damit verbundenen menschenrechtlichen Projektes. Der Grund sind Verbindungen zu in Russland unerwünschten Organisationen.

Am Donnerstag teilten die Informationsprojekte Offene Medien und MBCh Media die Einstellung der Tätigkeit mit. Beide Medien sind Projekte des im Ausland lebenden Kremlgegners Michail Chodorkowski.

Die Risiken für die eigenen Mitarbeiter seien zu groß geworden, erklärte die Redaktion der Offenen Medien am Donnerstag auf Telegram. Die Chefredakteurin von MBCh Media Weronika Kuzyllo kommentierte die Schließung auf Facebook:

"Ich bin nicht bereit, die Freiheit und das Leben anderer Menschen unter Gefahr zu stellen. Ebensowenig Michail Chodorkowski. Das 'MBCh Media'-Projekt ist geschlossen."

Die Bewegung "Offenes Russland", die sich für die Transformation Russlands in eine liberale Demokratie einsetzt, wurde von Chodorkowski im Jahr 2014 gegründet. Im Mai ernannte die russische Generalstaatsanwaltschaft die Organisation für ihre Rolle in der Protestbewegung in Russland als unerwünscht. Daraufhin kündigte die Bewegung ihre Selbstauflösung für den Schutz der Anhänger an. Die Informationsprojekte Offene Medien und MBCh Media hatten sich in diesem Zusammenhang als unabhängige Strukturen positioniert.

Mehr zum Thema - Russland: Gericht stuft Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung und Regionalstäbe als extremistisch ein