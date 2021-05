Fast die Hälfte der Straftaten in Moskau wird mit Informationstechnik begangen

In Russland gewinnt die Cyberkriminalität einen immer größeren Anteil an verübten Verbrechen. Laut einem Professor der Akademie für Management des russischen Innenministeriums wird russlandweit jedes vierte, in Moskau jedes zweite Verbrechen mittels Informationstechnik begangen.