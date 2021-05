Amokläufer in Kasan: "Ich bin Gott"

Bei dem bewaffneten Angriff auf die Schule Nummer 175 in der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan sind neun Menschen ums Leben gekommen, davon acht Kinder. Mehrere weitere befinden sich in kritischem Zustand, insgesamt werden 18 Personen medizinisch betreut.

Ca. um 9:10 Uhr soll der Täter in die Schule eingedrungen sein – etwa zehn Minuten vor Ende der Schulstunde. Offenbar brachte er neben der Schusswaffe auch Sprengsätze mit. Mehrere Schüler und Einwohner der benachbarten Häuser berichteten von einer oder mehreren Explosionen im ersten Stock des Hauses. Auf einem Video sind stark verwüstete Räume zu sehen:

In den ersten Berichten war von einem weiteren Täter die Rede – eine Annahme, die sich später als falsch erwiesen hat. So beschrieb eine 15-jährige Schülerin die Situation:

"Es passierte während des Unterrichts. Die Lehrerin rannte in den Klassenraum und schloss ihn schnell ab. Sie erklärte, was geschehen ist – in die Schule seien Menschen mit einem Gewehr eingedrungen. Die Schulleitung erklärte per Lautsprecheranlage, dass wir in den Räumen bleiben und still sein müssten. Wir schlossen uns ein und setzten uns in die Ecke des Klassenraums. Viele Kinder wurden hysterisch. Man hörte 13 bis 15 Schüsse. Nach ungefähr 20 Minuten klopften Polizisten bei uns an die Tür, und wir wurden nach draußen gebracht."