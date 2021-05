Amoklauf in Schule in Kasan: Laut russischen Behörden 9 Tote, unbestätigte Quellen sprechen von 11

Die Schüsse fielen in der 175. Schule in Kasan, der Hauptstadt Tatarstans. Zuvor soll es laut Augenzeugen mehrere Explosionen gegeben haben. Nach Angaben des Präsidenten der Republik Tatarstan, Rustam Minnichanow, wurden infolge der Schießerei eine Lehrkraft und insgesamt sieben Kinder getötet – vier Jungen und drei Mädchen.

КазаньВозле школы сейчас вот так pic.twitter.com/dBaVninJUI — Ученик Штирлица (@moments_Spring) May 11, 2021

Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde mittlerweile festgenommen. Sein Name ist laut dem Nachrichtenportal Baza Ilnas Galjawiew. Er soll diese Schule vor vier Jahren abgeschlossen haben. Seine Schusswaffe soll er offiziell angemeldet haben.

Ein zweiter Schütze soll kurz darauf im Schulgebäude liquidiert worden sein. Eine offizielle Bestätigung steht hierfür aber noch aus.

Wie auf einem Video zu sehen ist, sprangen Schüler aus den Fenstern. Einige Kinder sollen den Sturz nicht überlebt haben.

Ein auf Telegram veröffentlichtes Video zeigt das verwüstete Schulgebäude. Die Schule wurde weiträumig abgesperrt.

Die Bewohner des Hauses, in dem der 19-jährige Schütze gewohnt hatte, wurden evakuiert. Dort hat es laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti aber keine Explosion gegeben.

Eine 15-jähre Schülerin erklärte gegenüber Journalisten:

"Das passierte mittendrin im Unterricht. Die Lehrerin rannte in den Klassenraum herein und schloss ihn schnell ab. Sie erklärte was geschehen ist – in die Schule seien Menschen mit einem Gewehr eingedrungen. Die Schulleitung erklärte per Lautsprechanlage, dass wir in den Räumen bleiben und still sein müssten. Wir schlossen uns ein und setzten uns in die Ecke des Klassenraums. Viele Kinder wurden hysterisch. Man hörte 13 bis 15 Schüsse. Nach ungefähr zwanzig Minuten klopften Polizisten bei uns an die Tür und wir wurden nach draußen gebracht."

Die Behörden der Republik erklärten den 12. Mai zum Trauertag.

