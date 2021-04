Russland: Landesweite Proteste zur Unterstützung von Nawalny

In Russland finden heute landesweit Solidaritätskundgebungen für den Politblogger Alexei Nawalny statt. Meist liefen die unangemeldeten Demonstrationen in Ruhe und ohne erwähnenswerte Vorfälle ab. In einigen Fällen sei es Berichten zufolge zu Verhaftungen gekommen.

Für den heutigen 21. April war durch das Team des inhaftierten Politbloggers Alexei Nawalny zu unangemeldeten Protesten in russischen Großstädten aufgerufen worden. Seine Unterstützer fordern, dass selbst benannte Ärzte ihn besuchen dürfen. Ursprünglich war durch Nawalnys Team geplant, Kundgebungen zu organisieren, wenn sich 500.000 potenzielle Demonstranten auf der Website "Freiheit für Nawalny" registriert hätten.

Nach der Forderung der Staatsanwaltschaft der Stadt Moskau, Nawalnys sogenannte Stiftungen (die in Russland als ausländische Agenten registriert sind) als extremistische Organisation einzustufen, wurden die Pläne geändert. Vor diesem neuen Hintergrund haben Nawalnys Mitstreiter, von denen einige aus dem Ausland agieren, zu Protesten in ganz Russland aufgerufen – und zwar am selben Tag, wenn Präsident Putin seine jährliche Rede vor der Föderalversammlung hält.

Im Fernen Osten Russlands, wo der Tag früher anbricht als im europäischen Teil des Landes, gab es einige illegale Protestaktionen, bei denen die Strafverfolgungsbehörden Demonstranten festnahmen. In den Großstädten Chabarowsk und Wladiwostok soll Berichten zufolge die höchste Zahl protestierender Demonstranten ermittelt worden sein. Dort liefen die illegalen Aktionen laut oppositionsnahen Medien ohne erwähnenswerte Vorfälle ab.

In Nowosibirsk, im Volksmund oft als Hauptstadt Sibiriens bezeichnet, soll die Demonstration größer ausgefallen sein. Laut dem Portal Taiga Info sollen an der unangemeldeten Kundgebung bis zu 4.000 Menschen teilgenommen haben. Auch in Omsk und Jekaterienburg waren (laut Polizeiangaben mit 1.500 Demonstranten) die Protestkundgebungen etwas größer ausgefallen.

Unterdessen wurden am Mittwoch in Moskau zwei Mitarbeiterinnen Nawalnys festgenommen: seine Pressesprecherin Kira Jarmysch und die Juristin Ljubow Sobol.

In den zwei größten Städten Russlands, Moskau und Sankt Petersburg, werden auch die größten Protestkundgebungen erwartet. In der Moskauer Innenstadt haben mittlerweile Protestteilnehmer begonnen, sich an unterschiedlichen Orten zu versammeln. Wie an den im Internet kursierenden Videoaufnahmen zu erkennen ist, sind das unter anderem der Puschkin-Platz, das Dostojewski-Denkmal vor der Russischen Staatsbibliothek und die Twerskaja-Straße. Die Protestler haben in der Abenddämmerung damit begonnen, die Taschenlampen an ihren Smartphones zu aktivieren.

Der 44-jährige Alexei Nawalny befindet sich derzeit in einem Gefängniskrankenhaus und klagt über Schmerzen im Rücken und in einem Bein. Einige seiner Unterstützer behaupten, dass der Aktivist bald sterben könne. Der inhaftierte Blogger trat vor rund drei Wochen aus Protest gegen seine angeblich mangelhafte medizinische Versorgung in einen Hungerstreik.

Die russische Ombudsfrau für Menschenrechte Tatjana Moskalkowa teilte am Mittwoch mit, dass Nawalny von vier Medizinern untersucht wurde, die nicht zum Föderalen Strafvollzugsdienst FSIN gehören. Laut Moskalkowa gebe es demnach derzeit keinen Grund, sich um Nawalnys Gesundheitszustand zu sorgen. Er erhalte alle notwendigen Therapien und Infusionen.

Die russischen Behörden warnten rechtzeitig landesweit vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Demonstrationen und kündigten an, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen würden, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten.

Nawalny wurde weltbekannt, als er in Russland einem vermeintlichen Giftanschlag zum Opfer fiel und in die Berliner Charité ausgeflogen wurde. Er sieht den Kreml hinter dem Angriff auf seine Person. Wieder genesen reiste er zurück in seine Heimat. Im Januar wurde er in Moskau verhaftet.

Am 2. Februar hat das Moskauer Stadtgericht Nawalnys zur Bewährung ausgesetzte Strafe im Fall "Yves Rocher" wegen mehrfacher Verstöße gegen die Bewährungsauflagen aufgehoben und sie durch eine Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren ersetzt. Unter Anrechnung der Zeit, die Nawalny unter Hausarrest verbracht hat, muss der Oppositionspolitiker zwei Jahre und acht Monate in einer Strafkolonie verbringen.

LIVE aus Moskau: Nawalny-Anhänger versammeln sich: