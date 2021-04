Sankt Petersburger Gesundheitsamt erklärt Tod eines 80-Jährigen nach Impfung gegen COVID-19

Am Freitag hat das Gesundheitsamt von Sankt Petersburg die Todesursache eines 80-Jährigen bekanntgegeben, der laut Medienberichten am Donnerstag kurz nach der Impfung gegen das Coronavirus auf dem Weg nach Hause gestorben sein soll. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wies bei dem Mann keine unerwünschten Reaktionen auf den Impfstoff nach. In der entsprechenden Erklärung teilte das städtische Gesundheitskomitee Folgendes mit:

"Nach vorläufigen Angaben einer gerichtsmedizinischen Untersuchung starb der Mann an einem Herzstillstand vor dem Hintergrund einer chronischen koronaren Herzkrankheit. Es wurden keine Anzeichen unerwünschter Reaktionen auf die Injektion des Impfstoffs nachgewiesen."

Von dem Fall hatten mehrere örtliche Zeitungen berichten. Das Nachrichtenportal Regnum führte mit Verweis auf den Vorsitzenden des lokalen Gesundheitsamtes, Dmitri Lissowez, die Statistik an, wonach in Sankt Petersburg insgesamt drei Menschen nach der Impfung gegen die Krankheit COVID-19 gestorben seien. Lissowez merkte dabei an, dass alle Todesfälle erwiesenermaßen nicht durch die Impfung verursacht worden seien. Ihm zufolge habe es auch vereinzelte Fälle gegeben, wo Geimpfte im Zusammenhang mit einer schweren COVID-19-Erkrankung gestorben seien. Man habe diese Fälle gründlich untersucht und festgestellt, dass die Patienten nicht vollgeimpft gewesen seien und keine Immunität gegen die Krankheit herausgebildet hätten.

Nach Angaben von Regnum gab es Geimpfte, die nach der Immunisierung gegen das Coronavirus in ein Krankenhaus mit COVID-19 eingeliefert werden mussten. Der Chefarzt des städtischen Krankenhaues für Kriegsveteranen, Maxim Kabanow, teilte am 15. April mit, dass alle Hospitalisierungen kurz gewesen seien. Er betonte dabei, dass der Krankheitsverlauf nach der Corona-Impfung viel leichter sei.

