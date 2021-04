Russischer Kampfjet fängt US-Aufklärer über dem Pazifik ab

Ein russischer Abfangjäger vom Typ MiG-31 hat ein strategisches Aufklärungsflugzeug der Baureihe RC-135 der US-Luftwaffe über dem Pazifik entlang der Südostküste der Halbinsel Kamtschatka abgefangen. Dies berichtete am Freitag das russische Verteidigungsministerium.

Nach Angaben der Behörde entdeckte russisches Radar über dem Pazifik ein Ziel, das sich der Staatsgrenze der Russischen Föderation näherte. Ein MiG-31-Abfangjäger startete von einem Flugplatz in der Region Kamtschatka, um das Flugzeug in Empfang zu nehmen und zu identifizieren. Die Besatzung des Abfangjägers erkannte den Jet als strategisches Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135 der US-Luftstreitkräfte. Das Ministerium stellte fest, dass sich der Aufklärer entlang der Südostküste von Kamtschatka bewegte und erklärte:

"Eine Verletzung der Staatsgrenze der Russischen Föderation wurde nicht zugelassen."

Nach der Umkehr des ausländischen Kampfflugzeugs kehrte der russische Kampfjet sicher zu seinem Stützpunkt zurück. Das russische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass der Einsatz des russischen Jagdflugzeuges unter strikter Übereinstimmung mit den internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums durchgeführt wurde.

Ende August 2020 wurde ein US-Flugzeug bei einer Annäherung an die russische Staatsgrenze von zwei russischen Luftüberlegenheitsjägern vom Typ Su-27 in Empfang genommen und begleitet. Nach diesem Zwischenfall mit dem US-Langstreckenbomber an der Grenze zum russischen Luftraum hat sich das Pentagon über das Vorgehen beschwert. Demnach hätten zwei russische Jagdflugzeuge beim Abfangen der US-Maschine Turbulenzen ausgelöst, die eine Gefahr für das Flugzeug dargestellt haben sollen.

Mehr zum Thema - Russische Su-27 fangen US-Bomber an russischer Grenze ab – Pentagon übt Kritik an russischen Piloten