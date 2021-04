Brand bricht im russischen Herzzentrum aus – Ärzte führen Operation erfolgreich zu Ende

Am Freitag ist in einem Krankenhaus in der Stadt Blagoweschtschensk im russischen Fernen Osten ein Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führten Chirurgen eine Operation am offenen Herzen durch. Trotz des Brandes konnten die Ärzte die Operation erfolgreich beenden.