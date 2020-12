Putin: Russland muss seine Grenzen angesichts der Risiken schwelender regionaler Konflikte schützen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Notwendigkeit betont, die russische Staatsgrenze angesichts der Risiken schwelender Konflikte in den Nachbarländern effektiv zu schützen. Bei einem Besuch im Hauptquartier des russischen Auslandsgeheimdienstes betonte er:

"Wir müssen einen effektiveren Schutz der Staatsgrenze sicherstellen, auch angesichts der Risiken schwelender regionaler Konflikte in der Nähe unserer Grenzen."

Putin ordnete an, der Informationssicherheit, dem Kampf gegen Extremismus, Korruption und Wirtschaftskriminalität große Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Mitarbeiter des Föderalen Schutzdienstes sollen ihrerseits weiterhin effektiv die Sicherheit von staatlichen Einrichtungen und wichtigen Ereignissen gewährleisten, während die Hauptdirektion für Sonderprogramme "eine breite Palette von Aufgaben zur Erhöhung der Stabilität der Arbeit von wichtigen staatlichen Organen und Kommunikationssystemen in jeder und selbst in der schwierigsten Situation" sicherstellen soll, so der russische Präsident.

Terrorismusbekämpfung

Russlands Nachrichtendienste sollen den entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen. Ihre Arbeit habe es ermöglicht, die Zahl solcher Verbrechen deutlich zu senken, hob Putin hervor.

Ihm zufolge ist die Zahl der Verbrechen im Zusammenhang mit dem Terrorismus in Russland in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. In den vergangenen elf Monaten dieses Jahres wurden nur zwei solcher Verbrechen registriert, im Vergleich zu 36 im Jahr 2015. Der russische Staatschef erklärte:

"Hinter dieser Statistik steht eine tägliche, gefährliche und harte Arbeit mit einer neuen Qualität. Die Mitarbeiter des Föderalen Sicherheitsdienstes und anderer Dienste unter der Schirmherrschaft des Nationalen Anti-Terrorismus-Komitees sollten weiterhin auf die gleiche entschlossene und konsequente Weise handeln."

Putin verglich die aktuelle Situation nicht nur mit der Mitte der 1990er und Anfang der 2000er Jahre, sondern auch mit dem Jahr 2010, als in Russland 779 terrorismusbezogene Straftaten registriert wurden.

Das russische Volk habe mit dem internationalen Terrorismus "noch eine Rechnung offen", so der Präsident. Er fügte hinzu:

"Wir erinnern uns an alle, die bei der Verteidigung Russlands gegen diesen unerbittlichen Feind starben, dem unser Land in der schwierigsten Zeit seiner Geschichte gegenüberstand."

