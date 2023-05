Sowjetischer Soldatenfriedhof in Österreich geschändet

Laut einer Mitteilung der Botschaft der Russischen Föderation in Wien ist der sowjetische Soldatenfriedhof im österreichischen Ebenfurth in der Nacht zu Dienstag von Unbekannten geschändet worden. Die Botschaft kündigte eine Protestnote an.

© Botschaft der Russischen Föderation in Wien

Die russische Botschaft in Österreich berichtete am Dienstag auf Telegram darüber, dass in der Nacht zum 9. Mai 2023 der sowjetische Soldatenfriedhof im österreichischen Ebenfurth geschändet worden sei. Die Botschaft kündigte eine Protestnote an das österreichische Außenministerium wegen der Schändung an. Nach Angaben der Botschaft: "Die Botschaft hat Kenntnis von der Schändung eines sowjetischen Soldatengrabes in Ebenfurth erhalten. Unbekannte Vandalen haben das Flachrelief des Denkmals für die Soldaten, die ihr Leben für die Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus gegeben haben, beschädigt." Die russische Botschaft veröffentlichte auch ein Foto des beschädigten Denkmals. Die russische Seite beabsichtige, die örtlichen Behörden unverzüglich über den Vorfall zu informieren, hieß es: "Wir werden eine Protestnote an das österreichische Außenministerium senden, mit der Forderung, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um die Umstände des Geschehens zu klären, die Täter vor Gericht zu stellen und die Unverletzlichkeit und Sicherheit des Denkmals gemäß den Bestimmungen des Staatsvertrages über die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs vom 15. Mai 1955 zu gewährleisten." Wie die Diplomaten feststellten, "ist es besonders zynisch, dass dieses verabscheuungswürdige Verbrechen" an den Tagen des großen Feiertags des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg begangen wurde. In der österreichischen Presse gab es am Dienstagnachmittag noch keine Berichte über den Vorfall. Mehr zum Thema - Russischer Botschafter in Deutschland kritisiert Berliner Flaggenverbot zum Tag der Befreiung

