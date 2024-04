FBI ermittelt nach Brückeneinsturz in Baltimore

Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine strafrechtliche Untersuchung des tödlichen Einsturzes einer großen Brücke in Baltimore eingeleitet, berichteten mehrere US-Medien am Montag unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen.

Die Francis-Scott-Key-Brücke wurde am 26. März zerstört, als das unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiff "Dali" auf einen ihrer Pfeiler auflief. Die Kollision führte zu einem katastrophalen strukturellen Versagen der Brücke, die über den größten Teil ihrer Spannweite zusammenbrach und den Seeverkehr zum und vom Hafen von Baltimore weitgehend blockierte. Sechs Mitglieder einer Straßenbaugruppe, die zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit Wartungsarbeiten an der Brücke beschäftigt waren, kamen ums Leben.

FBI-Agenten arbeiten derzeit daran, festzustellen, ob bei der Katastrophe US-Bundesgesetze eingehalten wurden und versuchen, alle Umstände zu ermitteln, die zu der Katastrophe geführt haben, berichtet AP unter Berufung auf eine ungenannte, mit der Angelegenheit vertraute Person.

Auch die US-Küstenwache ist an den Ermittlungen beteiligt, berichtete CNN unter Berufung auf einen anonymen Beamten, der sagte, es werde auch untersucht, ob die Schiffsbesatzung ein früheres technisches Problem mit dem Schiff, das die Abfahrt kurz vor der Kollision verzögerte, nicht ordnungsgemäß gemeldet habe. Während das Containerschiff noch im Hafen lag, gab es Berichten zufolge Probleme mit seiner Stromversorgung.

Der Betreiber des Schiffes, die in Singapur ansässige Synergy Marine Group, erklärte, dass sie bei der Untersuchung uneingeschränkt mit den US-Behörden zusammenarbeitet.

"Aufgrund des Ausmaßes des Vorfalls führen verschiedene Regierungsbehörden Untersuchungen durch, an denen wir uns in vollem Umfang beteiligen", erklärte der Sprecher von Synergy Marine, Darrell Wilson, am Montag in einer Erklärung, ohne die beteiligten Behörden ausdrücklich zu nennen. "Aus Respekt vor diesen Untersuchungen und zukünftigen Gerichtsverfahren wäre es unangebracht, zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare abzugeben", fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit kündigte der Bürgermeister von Baltimore, Brandon Scott, am Montag eine Partnerschaft mit zwei Anwaltskanzleien an, um rechtliche Schritte wegen des Einsturzes einzuleiten. Er versprach, "die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen" und eine Entschädigung für den Schaden zu erhalten, der den Menschen in der Stadt zugefügt wurde, sowie die wirtschaftlichen Folgen des Unfalls zu beseitigen.

