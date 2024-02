US-Repräsentantenhaus verschiebt Abstimmung über Gesetzentwurf zu Ukraine-Hilfe

Das US-Repräsentantenhaus geht bis Ende Februar in die Pause, ohne über den Gesetzentwurf zur finanziellen Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans abzustimmen. Das Weiße Haus bemängelt die Entscheidung als "Flucht in einen unverdienten Urlaub".

Quelle: Gettyimages.ru © Nicolas Economou/NurPhoto

Ohne über den Gesetzentwurf zur Gewährung von Finanzhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan abzustimmen, hat sich das US-Repräsentantenhaus bis Ende Februar in die Pause begeben. Die entsprechenden Informationen ergeben sich aus dem Zeitplan des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Die Abgeordneten werden sich erst am 28. Februar wieder an die Arbeit machen. Die Pause kündigte der Republikaner und Sprecher des Unterhauses Mike Johnson an. Er bestand darauf, dass seine Parteifreunde keine Hilfsvorlage akzeptieren würden, die nicht auch einen strengeren Schutz der Grenzen enthalte. Johnson erläuterte: "Das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus wird sich nicht dazu zwingen lassen, ein Auslandshilfegesetz zu verabschieden, das von den meisten republikanischen Senatoren abgelehnt wurde und nichts zur Sicherung unserer eigenen Grenze beiträgt." Andrew Bates, der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, kritisierte die Entscheidung scharf und bezeichnete diese als eine "Flucht in einen unverdienten Urlaub". "Jeden Tag, an dem Sprecher Johnson unsere nationale Sicherheit weiter erodiert, verliert Amerika. Und mit jedem Tag, um den er eine saubere Abstimmung verschiebt, sinkt die Glaubwürdigkeit der Republikaner im Kongress in den Augen des amerikanischen Volkes." Wenn die Gesetzgeber am 28. Februar aus der Pause zurückkehren, werden sie vor einer wichtigeren Aufgabe stehen, als Milliarden von US-Dollar aus Steuergeldern nach Kiew zu schicken, denn sie werden nur wenige Tage Zeit haben, um einen Gesetzentwurf zur weiteren Finanzierung zu verabschieden, der einen "Shutdown" der US-Regierung verhindern soll. Am 13. Februar billigte der von den Demokraten kontrollierte US-Senat einen Gesetzesentwurf, der den oben genannten Ländern 95 Milliarden US-Dollar an Hilfen zur Verfügung stellt. Der Entwurf soll im Repräsentantenhaus behandelt werden, das von den Republikanern geführt wird. Diese lehnen die Initiative aber ab. Nach Angaben von Reuters ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Entwurf vom Repräsentantenhaus angenommen wird, gering. Washington übergab das letzte Hilfspaket von 250 Millionen US-Dollar im Dezember 2023 an Kiew. Mehr zum Thema - Finanzhilfen für Ukraine und Israel: US-Demokraten nehmen neuen Anlauf im Senat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.