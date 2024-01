Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Favorit – und es gibt Gründe dafür

Von Bradley Blankenship

In der Symphonie der amerikanischen Politik, haben die Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa, als erster großer Stimmungstest im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen, erneut den komplexen Tanz hingelegt, der bei Präsidentschaftswahlen abgehalten werden muss, und der sowohl die Anwärter für das Amt als auch die Beobachter gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Inmitten der Kakophonie, die über die Kandidaten abgesondert wurde, war ein Name lauter zu vernehmen, als jene der anderen Anwärter – es war der Name von Donald J. Trump. Der Außenseiter, der Störer, der Meister der politischen Effekthascherei ist zurück im Politzirkus – und sein Auftritt in Iowa hat sowohl Unterstützer als auch seine Kritiker in helle Begeisterung versetzt. Während die Vorwahlen in Iowa am vergangenen Montag ihr Drama entfalteten, war Trumps Anwesenheit von großer Bedeutung. Trotz des unorthodoxen Szenarios, dass ein ehemaliger Präsident an einem Vorwahlkampf teilnimmt, der normalerweise den Kandidaten vorbehalten ist, und trotz der Tatsache, dass er sich geweigert hat, an TV-Debatten mit seinen Rivalen teilzunehmen, signalisierte Trumps Entscheidung, sich in Iowa zu engagieren, eine Neuauflage der politischen Operette, die eine ganze Nation während seiner Präsidentschaft in ihren Bann gezogen hatte.

Sein erster Schachzug war geradezu spektakulär – ein strategischer Tango zwischen traditionellen republikanischen Werten und seinem ihm eigenen kompromisslosen Trump-Stil. Es war eine kalkulierte Leistung und eine deutliche Erinnerung daran, dass die Republikaner in ihrer heutigen Form eindeutig die Domäne von Donald Trump sind. Kurz gesagt: Trumps Einfluss war spürbar und es gab nie eine Chance, diese Vorwahlen zu verlieren. Seine Basis, eine beeindruckende Kraft, die etliche Sturmangriffe der Liberalen und Kontroversen überstanden hat, mobilisierte mit einem Eifer, der eher an eine religiöse Bewegung als an eine bloße politische Kampagne erinnerte. Die Trump-Jünger, bewaffnet mit ihren charakteristischen roten Baseballmützen und einer unerschütterlichen Loyalität zu ihrem Messias, waren ein Beweis für die anhaltende Wirkung, die der 45. Präsident der Vereinigten Staaten auf das Land ausübt.

Als die Ergebnisse in Iowa verkündet wurden, wurde deutlich, dass Trumps Resonanz bei der republikanischen Basis nach wie vor beispiellos und ungebrochen ist. Seine einzigartige Mischung aus Populismus, Wirtschaftsnationalismus und einer ungefilterten Herangehensweise an die Politik, hat eine Beziehung zum Wähler geschaffen, die den Normen des konventionellen Republikanismus trotzt.

Die Vorwahlen in Iowa, mit ihrer komplizierten Dynamik, offenbarten eine schwierige Frage, die über der Republikanischen Partei schwebt. Die Partei befindet sich an einem Scheideweg, hin- und hergerissen zwischen der Anziehungskraft von Trumps kompromisslosem Vorgehen und dem Wunsch, ihre traditionelle Identität von Trump zurückzugewinnen. Dies versucht sie mit Republikanern wie der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley, der jede Form von Charisma abgeht, und Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence, der einer Schlaftablette gleichkommt. Trumps Schatten, der schon lange über den Verfahren der Vorwahlen liegt, stellt eine Herausforderung dar, der sich die Republikaner stellen müssen: Entweder sie nehmen das Erbe von Donald Trump an oder versuchen, eine Rückkehr zu einem traditionelleren konservativen Narrativ zu finden. Wobei Letzteres, wie es aussieht, nahezu unmöglich ist.

Während der Maestro sein politisches Comeback orchestriert, erweist sich das Erbe des Trumpismus als prägende Kraft. Es ist ein Erbe, das über die Parteigrenzen hinausgeht und den politischen Diskurs polarisiert. Trump ist dabei, mit seiner ungefilterten Rhetorik und trotz der Dutzende von Anklagen wegen angeblicher Straftaten, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. In jedem Fall bleibt er weiterhin gleichermaßen eine Zielscheibe für Bewunderung und Verachtung.

In Iowa kam das Vermächtnis von Trump nicht nur als Wahlkampfstrategie ins Spiel. Es war ein Spektakel, das den anhaltenden Einfluss dieses politischen Außenseiters deutlich machte, mit dem er die etablierten Normen durchbricht. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass Trump den amtierenden Präsidenten Joe Biden in einem direkten Duell an den Rand drängen würde, wobei die jüngste Umfrage Trump mit zwei Prozentpunkten führend sieht. Auch andere Umfragen zeigen denselben grundsätzlichen Trend. Darüber hinaus ergab eine aktuelle Zustimmungsbefragung, im Auftrag von America’s New Majority Project (Projekt für eine neue amerikanische Mehrheit), für Biden eine Ablehnungsrate von 60 Prozent. Seit vergangenem Dezember liegt Trump auch in sieben Schlüsselstaaten vor Biden.

Trotz all seines kontroversen Charakters, einschließlich seines Versagens beim verantwortungsvollen Umgang mit der COVID-19-Pandemie, seines diktatorischen Umgangs mit den Protesten rund um den Fall George Floyd und seiner Andeutungen, dass er die USA in eine Diktatur umwandeln will, ist es Trump gelungen, die Menschen nostalgisch zu machen für eine Zeit, die es einmal vor Joe Biden gab. Der ehemalige Vizepräsident sollte als Technokrat agieren und als jemand, dem die amerikanische Elite vertrauen kann, wenn es darum geht, ihre Interessen zu verteidigen und die US-Hegemonie aufrechtzuerhalten. Bidens Regierung ist an dieser Aufgabe aber kläglich gescheitert, hat immer wieder gegenüber China diplomatisch den Kürzeren gezogen und ist dabei, beim Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine eine Niederlage einzufahren.

Nachdem der Vorhang bei den Vorwahlen in Iowa gefallen war, hallte Trumps Zugabe wieder, mit der er die Bühne für das politische Drama vorbereitete, das sich im ganzen Land abspielen wird. Die Republikanische Partei, eine Partei am Scheideweg, muss sich mit dem Echo des Trumpismus auseinandersetzen – eine Kraft, die sich nicht durch die Vorgaben der politischen Geschichte einschränken lässt.

Trumps Ergebnisse in Iowa waren möglicherweise nicht nur ein Vorspiel, sondern eher der Auftakt zu einer politischen Saga, die Unvorhersehbarkeit, Leidenschaft und ein unermüdliches Streben nach Überlegenheit verspricht. Einige Schwergewichte der Demokratischen Partei haben dies bereits erkannt, darunter der unabhängige Senator Bernie Sanders, der mit den Demokraten koaliert. Er warnte nach Trumps starkem Abschneiden und schrieb:

"Wenn die Demokraten hoffen, diesen November zu gewinnen, müssen sie an der Seite der arbeitenden Bevölkerung stehen und für eine aggressive und progressive Agenda kämpfen."

Das wird allerdings nie eintreten. Biden, der selbst von seiner eigenen Basis nicht für einen geeigneten Kandidaten gehalten wird, sagte einmal während der Präsidentschaftswahlen 2020, dass sich "grundsätzlich nichts ändern werde", sollte er ins Amt gewählt werden. Und damit hatte er sogar recht: Unter seiner Ägide sind die Reichen reicher geworden, die Armen ärmer und die Kriegsmaschinerie läuft gut geölt weiter.

Die Vorwahlen in Iowa haben gezeigt, dass die Mittelmäßigkeit von Joe Biden die Sehnsucht nach einem Comeback des "Enfant Terrible" geweckt hat. Die Mittelmäßigkeit von Joe Biden hat dazu geführt, dass Trump im kommenden Rennen um das Weiße Haus der klare Favorit ist.

Aus dem Englischen.

Bradley Blankenship ist ein in Prag lebender amerikanischer Journalist, Kolumnist und politischer Kommentator. Er hat eine Kolumne bei CGTN und ist freiberuflicher Reporter für internationale Nachrichtenagenturen, darunter die Nachrichtenagentur Xinhua. Man findet ihn auf X unter @BradBlank_.

