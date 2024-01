Trump gewinnt Vorwahl in New Hampshire

Donald Trump gewinnt die republikanische Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire über seine Hauptrivalin Nikki Haley. Das ist bereits sein zweiter Sieg nach der Wahl in Iowa. Haley verspricht, sie werde nicht aufgeben.

Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Laut der Associated Press kam das ehemalige US-Staatsoberhaupt nach der Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf etwa 54 Prozent. Nach Angaben der Behörden war die Wahlbeteiligung sehr hoch. Damit errang Trump einen deutlichen Sieg über seine wichtigste Rivalin, die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley. Sie erhielt nach vorläufigen Angaben rund 43 Prozent der Stimmen.

In der Siegesrede dankte Trump seinen Unterstützern und erklärte, Haley habe einen sehr schlechten Abend erlebt und werde nicht gewinnen. Haley ihrerseits gratulierte Trump zu seinem Sieg, fügte aber hinzu, dass eine zweite Amtszeit ihres Konkurrenten nur Chaos über das Land bringen werde. Die Ex-Diplomatin forderte ihren Rivalen erneut zur Teilnahme an einer TV-Debatte auf und zweifelte seine geistige Zurechnungsfähigkeit an. Das Rennen sei zudem noch lange nicht vorbei. Die Wahlen stünden noch in Dutzenden von Bundesstaaten an. Haley sagte, sie sei eine Kämpferin.

Haley tritt politisch moderater und gemäßigter auf als Trump. In New Hampshire profitierte sie von einer weniger radikal gesinnten Wählerschaft im konservativen Lager und hoffte daher auf einen Erfolg. Nachdem der Gouverneur des Bundesstaates Florida Ron DeSantis aus dem Wahlrennen ausgestiegen war, gilt Haley als einzige ernst zu nehmende Konkurrentin von Trump. Trumps Sieg in New Hampshire zeigt die feste Unterstützung der Republikaner trotz aller juristischen Probleme sowie vier laufenden Strafverfahren.

Zuvor hatte Trump in Iowa, wo Parteiversammlungen, den sogenannten Caucus-Treffen, abgestimmt worden war, mit 51 Prozent der Stimmen gewonnen. Trumps Sieg in New Hampshire wurden dagegen bei der klassischen Abstimmung in Wahllokalen entschieden. Die nächste Vorwahl wird am 8. Februar im Bundesstaat Nevada stattfinden. Der Gewinner der Vorwahlen in allen Bundesstaaten wird dann als Kandidat der Partei für die Präsidentschaftswahlen nominiert.

