Trump: "Die Situation in der Ukraine ist so schrecklich – wir werden sie lösen"

Nachdem Trump die Vorwahlen in Iowa der Republikanischen Partei wie kein anderer Kandidat in der Geschichte dominiert hat, behauptet der vormalige US-Präsident, er könne "Frieden durch Stärke" erreichen. Er behauptete auch, dass die "schwache" Führung durch Biden zum Ukraine-Konflikt geführt habe.

Donald Trump hat den ersten Sieg in seiner Kampagne zur Wiedererlangung der US-Präsidentschaft gefeiert, indem er sich erneut selbst rühmte, den Russland-Ukraine-Konflikt schnell zu beenden, wenn er in das Weiße Haus zurückkehren werde. US-Vorwahl in Iowa: Donald Trump räumt souverän das Feld ab und gewinnt mit Vorsprung Nachdem er bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa am Montagabend einen Rekordsieg errungen hatte, behauptete Trump, dass es weder die Ukraine-Krise noch den Krieg zwischen Israel und der Hamas gegeben hätte, wenn er derzeit noch der Oberbefehlshaber der USA wäre. Er zeigte sich zuversichtlich, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij an den Verhandlungstisch bringen könne, um ein Friedensabkommen auszuhandeln. "Die Situation in der Ukraine ist so schrecklich, die Situation in Israel ist so schrecklich, ... was passiert ist, und wir werden sie lösen", sagte Trump vor Anhängern in Des Moines, der Hauptstadt von Iowa. "Wir werden sie sehr schnell lösen ... Ich kenne den Präsidenten Putin sehr gut, ich kenne Selenskij gut. Ich werde sie reinbringen, wir werden es sehr schnell lösen." Trump schlug den Rest des Bewerberfeldes der Republikaner in Iowa um rund 30 Prozentpunkte, womit er einen seit 1988 bestehenden Rekord mehr als verdoppelte und sich seinen Status als Spitzenkandidat für die Präsidentschaftsnominierung seiner Partei im Jahr 2024 sicherte. Trump hat wiederholt behauptet, dass er den Russland-Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen werde, wenn er ins Weiße Haus zurückkehrt sei. USA: Washington Times vergleicht Joe Biden mit Adolf Hitler Trump hat auch behauptet, dass die "schwache" Führung durch seinen Nachfolger, den derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden, zum Ukraine-Konflikt und zum Hamas-Angriff geführt hat, der Israels Krieg im Gazastreifen auslöste. Er gelobte, solche Tragödien zu verhindern, indem er "Frieden durch Stärke" erreichen werde. "Es hätte nie passieren dürfen, es wäre nie passiert", sagte Trump über die Ukraine-Krise. "Jetzt gibt es so viele Tote, viel mehr, als die Menschen begreifen. Die Zahlen sind viel, viel größer, als irgendjemand für möglich gehalten hätte. Das werden Sie in den kommenden Jahren herausfinden." Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Kiews Truppen fliehen aus Stellungen bei Krasny Liman



