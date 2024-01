USA: Washington Times vergleicht Joe Biden mit Adolf Hitler

Hitlervergleiche sprießen im politischen Geschäft wie Pilze aus dem Boden und sind stets unangemessen. Was der Kolumnist der US-Zeitung The Washington Times über die reißerische Überschrift hinaus sonst zu sagen hatte, sind durchaus Sorgen eines Bürgers, der sein Land auf dem Weg in einen Bürgerkrieg wähnt.

Quelle: AP © AP Photo/Matt Rourke

US-Präsident Joe Biden "mache voll auf Hitler", findet Kolumnist Charles Hurt in der Washington Times. In dem am Montag erschienenen Artikel geht Hurt auf eine Rede Bidens ein, in der dieser die Anhänger von Donald Trump heftig kritisiert hatte. Der Kolumnist schreibt dazu, dass er bislang gedacht habe, Biden könne gar nicht noch "unehrlicher, eigennütziger und wahnhafter werden", bis er durch die besagte Rede eines Besseren belehrt wurde. Jetzt werde Biden immer mehr wie Hitler, schreibt Hurt, indem er undemokratisch gegen politische Gegner vorgehe und diese entmenschliche. "Selbst auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs hat sich Präsident Abraham Lincoln nie dazu herabgelassen, diejenigen anzugreifen, die es wagten, seine politischen Kampagnen nicht zu unterstützen", so der Kolumnist. Biden jedoch versteigere sich zu Aussagen, dass Trump-Anhänger "einen Extremismus repräsentieren, der die Grundlagen unserer Republik bedroht". Damit überschlage sich Biden vor Hass auf amerikanische Bürger, die seinen politischen Gegner unterstützen. Dies sei "ein gefährlicher neuer Tiefpunkt für unser Land". Trump: Biden-Regierung könnte USA vor Präsidentschaftswahlen komplett zerstören Der amtierende Präsident schüre mit seinen Brandreden gefährlichen Hass, mit dem viele seiner Anhänger bereits angesteckt seien. In der Hoffnung, die politische Rhetorik mit noch größerer religiöser Inbrunst zu befeuern, warf die New York Times die Frage auf: "Ist Trump die Hölle?" Bidens Justizministerium habe bereits Hunderte seiner politischen Gegner inhaftiert und angekündigt, weitere zu verhaften, so der Artikel. Und eine andere mögliche Präsidentschaftskandidatin, Liz Cheney, sagte den Anhängern von Trump, dass es "die letzte Wahlstimme sein wird, die Sie jemals abgeben werden", wenn sie noch einmal für ihn stimmen. Cheney selbst meinte damit, dass Trump in Zukunft nicht aus dem Amt scheiden wolle. Aber der Autor der Washington Times vermutet, dass die Menschen eine solche Aussage auch anders verstehen könnten. Die Kolumne enthält noch weitere polemische Spitzen gegen Biden. So schreibt Hurt, der Präsident habe seine "Zurückhaltung" offenbar von seinem Sohn Hunter: "Nur ein cracksüchtiger, hurenliebender Sextape-Star, der korrupte ausländische Regierungen um Millionen von Dollar erpresst und den Zugang zu seinem Vater, einem Politiker auf Lebenszeit, verkauft, konnte der Sohn des Präsidenten sein, den wir in den letzten Tagen erlebt haben." Mehr zum Thema - Erdoğan vergleicht Netanjahu mit Hitler

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.