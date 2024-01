Trump: Biden-Regierung könnte USA vor Präsidentschaftswahlen komplett zerstören

Der frühere US-Präsident Trump sagte in einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa, dass die derzeitige Regierung die USA in den verbleibenden zehn Monaten bis zur Wahl zerstören könnte. Er befürchtet, dass Biden einen dritten Weltkrieg entfesseln könnte.

Quelle: Gettyimages.ru © Scott Olson

Die derzeitige US-Regierung kann in den verbleibenden zehn Monaten bis zur Wahl des Staatsoberhauptes einen dritten Weltkrieg auslösen und das Land zerstören. Dies erklärte der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf einer Kundgebung im Bundesstaat Iowa. Er sagte: "Sie benehmen sich gegenüber niemandem richtig. So kann man im dritten Weltkrieg enden. Obwohl wir kurz vor der Wahl stehen, sind wir nicht nah genug dran. … In zehn Monaten könnten sie unser Land komplett zerstören." Trump bezeichnete sich selbst als den einzigen Kandidaten, der das Land retten kann. Der ehemalige Präsident versicherte, dass die US-Amerikaner im Falle seiner Wiederwahl keinen dritten Weltkrieg erleben werden. Er fügte hinzu, dass er keine Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten zulassen und die Lage auf der koreanischen Halbinsel unter Kontrolle halten werde, da er im Gegensatz zu Biden wisse, wie man mit den führenden Politikern der Welt umgeht. Biden tadelt Trump für dessen "Bewunderung" für Putin Trump hatte wiederholt die Handlungen der US-Regierung und Biden persönlich im Bereich der Außenpolitik kritisiert. Er erklärte auch, dass er den Konflikt in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden könnte, wenn er Präsident wäre. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij bot Trump daraufhin einen Besuch in seinem Land an und versprach, er könne ihm die Unmöglichkeit eines solchen Plans in 24 Minuten erklären. Trump lehnte einen Besuch in der Ukraine mit der Begründung ab, er wolle keinen "Interessenkonflikt" schaffen. Zudem warnte Trump wiederholt vor der Gefahr des Ausbruchs eines dritten Weltkriegs, der auf die Maßnahmen der Regierung Biden zurückzuführen sei. So bezeichnete er insbesondere die Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten, Streumunition an Kiew zu liefern, als Katalysator. Im Februar 2022 sagte Trump, die Regierung Biden habe die USA in einem Jahr Arbeit "zerstört". Als Fehler nannte er den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, die hohe Inflation, die Unruhen an den Grenzen und den Verlust der Unabhängigkeit des Landes im Energiesektor. Die US-Präsidentschaftswahlen finden im November 2024 statt. Sowohl Trump als auch Biden hat angekündigt, an ihnen teilnehmen zu wollen. Mehr zum Thema - USA: Wahlkampf ohne Bandagen

