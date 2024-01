USA: Zweifel an Bidens 2020-Wahlsieg wachsen

Nur noch etwa sechs von zehn US-Amerikanern glauben, dass Joe Biden im Jahr 2020 rechtmäßig zum US-Präsidenten gewählt wurde. Dies deutet auf ein sinkendes Vertrauen der Wähler in die Legitimität seiner Präsidentschaft hin, wie eine neue Umfrage der Washington Post zeigt.

Die Umfrage, die im vergangenen Monat von der Universität von Maryland durchgeführt und am Dienstag veröffentlicht wurde, ergab, dass 62 Prozent der Erwachsenen in den USA glauben, dass Biden, der in diesem Jahr seine Wiederwahl anstrebt, rechtmäßig zum Präsident gewählt wurde. Vor zwei Jahren, als die gleiche Frage gestellt wurde, waren es noch 69 Prozent.

Nur 31 Prozent der Republikaner glauben, dass Biden rechtmäßig gewählt wurde, während es vor zwei Jahren noch 39 Prozent waren, wie die Umfrage ergab. Der Prozentsatz der Unabhängigen, die das Wahlergebnis von 2020 für gültig halten, sank von 72 auf 66. Selbst bei den Demokraten sank das Vertrauen in Bidens Legitimität von 94 Prozent auf 91 Prozent.

Die Umfrage findet zu einer Zeit statt, in der Biden im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 hinter Trump liegt, obwohl gegen seinen republikanischen Rivalen in vier verschiedenen Strafverfahren Anklage erhoben wurde. In zwei davon wird Trump die Anstiftung einer Verschwörung vorgeworfen, um das Wahlergebnis von 2020 zu kippen.

Die Ergebnisse folgen auf drei Jahre, in denen die Medien den Sieg Bidens im Jahr 2020 verteidigt und die Vorwürfe des Wahlbetrugs durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump als völlig unbegründet abgetan haben.

Angesichts der zunehmenden Frustration der Wähler über die Einwanderungskrise und die hohe Inflation konzentriert sich Bidens Wiederwahlkampagne weitgehend darauf, Trump als Bedrohung für die Demokratie darzustellen. Der Umfrage der Washington Post zufolge ändert sich jedoch die Meinung der Wähler über Trumps Rolle bei den Unruhen im US-Kapitol im Januar 2021. Nur noch 37 Prozent der erwachsenen US-Bürger vertraten die Auffassung, dass der Ex-Präsident "in hohem Maße" für die Unruhen verantwortlich ist. Bei der gleichen Frage eine Woche nach dem Vorfall waren es noch 45 Prozent.

Eine neue Umfrage von USA Today ergab zudem, dass Biden auch in den demografischen Segmenten, die seinen Wahlsieg im Jahr 2020 untermauert haben, an Unterstützung verloren hat. Nur noch 57 Prozent der schwarzen Wähler unterstützen den Amtsinhaber, verglichen mit den 87 Prozent, die Biden im Jahr 2020 hatte. Bei den hispanischen Wählern liegt Biden nun neun Prozentpunkte hinter Trump, was eine Kehrtwende gegenüber dem Vorsprung von 65 Prozent auf 32 Prozent bedeutet, den der Demokrat zuvor in diesem Segment hatte. Wähler unter 35 Jahren, die Biden im Jahr 2020 mit überwältigender Mehrheit unterstützten, favorisieren Trump derzeit mit einem Vorsprung von sechs Punkten, wie die Umfrage ergab.

Biden hat seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass seine Wirtschaftspolitik laut Umfragen von den Wählern als schlecht bewertet wird, und angedeutet, dass die Medienberichterstattung die Schuld daran trage. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, behauptete am Dienstag in mehreren Medieninterviews, Biden habe in drei Jahren mehr erreicht als andere Präsidenten in acht Jahren. "Wir verstehen, dass es ein wenig Zeit braucht, bis die Leute spüren, was die Bidenomics erreicht haben", sagte sie gegenüber MSNBC.

