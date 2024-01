Offener Brief: US-Soldaten schwören Vergeltung gegen Militärführung wegen COVID-19-Zwangsimpfungen

In einem Brief an die US-Militärführung hat eine Faktion von US-Soldaten und -Veteranen die Öffentlichkeit darauf eingeschworen, sich mit allen Mitteln gegen die mutwillige Zerstörung des US-Militärs durch die eigene Führung zu wehren, nachdem die "verfassungswidrige Verfolgung der freien Religionsausübung der Soldaten im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff" erfolgt ist.

Im Folgenden finden Sie den offenen Brief, der von 231 aktuellen und ehemaligen US-Militärs unterzeichnet und am 1. Januar veröffentlicht wurde.

At 4am EST today (a few min ago), senior military leaders received an email with a letter attached called the Declaration of Military Accountability. I know because I sent the email. I sent it on behalf of myself & 230 other signatories of the letter. The letter is not addressed… pic.twitter.com/jFkF3FmcA8 — Brad Miller (@BradMiller1010) January 1, 2024

1. Januar 2024

Ein offener Brief der Unterzeichner dieser Erklärung zur militärischen Verantwortlichkeit an das amerikanische Volk

"Unsere Verfassung wurde nur für ein moralisches und religiöses Volk geschaffen. Sie ist für die Regierung jedes anderen Volkes völlig unzureichend."

- John Adams

Im Laufe der menschlichen Ereignisse wird es manchmal notwendig, die Gesetzlosen zu ermahnen, die Schwachen zu ermutigen und die Schwachen zu stärken. Wir sind an einem solchen Punkt in unserer Geschichte angelangt. Die Angelegenheiten unserer Nation sind heute von gieriger Korruption durchdrungen, und unsere einst standhaften Institutionen, einschließlich des Verteidigungsministeriums, versagen bei der Erfüllung der moralischen Verpflichtungen, auf denen sie gegründet wurden. Unter Berufung auf unsere natürlichen und verfassungsmäßigen Rechte teilen wir dem amerikanischen Volk hiermit mit, dass wir alle internen Bemühungen ausgeschöpft haben, um die jüngsten kriminellen Aktivitäten in den Streitkräften zu berichtigen.

In der Unabhängigkeitserklärung forderten unsere Gründerväter eine Trennung. Wir streben keine Trennung an, aber durch dieses Schreiben und die hierin zugesagten Bemühungen streben wir nach Wiederherstellung durch Rechenschaftspflicht. Wir beabsichtigen, das Vertrauen und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, insbesondere innerhalb der Streitkräfte. Letztlich streben wir danach, wieder ein moralisches Volk zu werden, unsere Nation wiederherzustellen und sie wieder dem großen Geschenk der Freiheit würdig zu machen, das das amerikanische Volk in der Kolonialzeit gewonnen hat.

Bei der Umsetzung des COVID-19-Vakzin-Mandats haben die militärischen Führer das Gesetz gebrochen, die verfassungsmäßigen Rechte mit Füßen getreten, die Einwilligung nach Aufklärung verweigert, unfreiwillige medizinische Experimente zugelassen und die freie Religionsausübung unterdrückt.

Die Angehörigen der Streitkräfte und ihre Familien wurden durch diese Maßnahmen erheblich geschädigt. Ihr Leid ist nach wie vor finanziell, emotional und körperlich spürbar. Einige Angehörige der Streitkräfte wurden Teil der ständig wachsenden Zahl obdachloser Veteranen, andere erlitten schwerwiegende Verletzungen und einige verloren sogar ihr Leben. In einem offensichtlichen Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, ignoriert die militärische Führung weiterhin unsere Mitteilungen über diese Verletzungen und die gebrochenen Gesetze.

Für General Milley, Generalmajor Grady, Generalmajor McConville, Generalmajor Gilday, Generalmajor Lescher, General Brown, Generalmajor Berger, Generalmajor Smith, Vizeadmiral Kilby, Vizeadmiral Nowell, Vizeadmiral Fuller, Generalleutnant Martin, Generalleutnant Davis, Generalmajor Edmonson, Generalmajor Williams, Generalmajor Fagan, VADM Buck, Generalleutnant Clark, MG Francis, Generalleutnant Dingle, Generalleutnant Miller, RADM Gillingham und zahlreiche andere;

Diese Personen ermöglichten die Gesetzlosigkeit und die unfreiwilligen Experimente an Militärangehörigen. Die moralischen und physischen Schäden, zu denen sie beigetragen haben, sind erheblich. Sie haben das Vertrauen der Angehörigen der Streitkräfte und des amerikanischen Volkes missbraucht.

Ihre Handlungen haben den Streitkräften und den Institutionen, für die wir gekämpft und geblutet haben, irreparablen Schaden zugefügt.

Diese Führungspersönlichkeiten haben sich geweigert, zurückzutreten oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, und sie haben auch nicht versucht, den Schaden zu beheben, den ihre Politik und ihr Handeln verursacht haben. Da bisher keine Rechenschaft abgelegt wurde, geben die Unterzeichnenden ihr Wort, alles moralisch Zulässige und rechtlich Mögliche zu tun, um unsere eigene Führung zur Verantwortung zu ziehen. Wir beabsichtigen, das Vertrauen wiederherzustellen, indem wir zeigen, dass die Führer die verfassungsmäßigen Rechte oder das Gesetz nicht aus politischer Opportunität außer Kraft setzen können.

Die Flaggen- und Generalstabsoffiziere sind bei Weitem nicht die Einzigen, die sich an den jüngsten illegalen Aktivitäten beteiligt haben, da eine beträchtliche Anzahl von SES-Führungskräften und politisch Beauftragten dazu beigetragen haben. Es gibt Hinweise darauf, dass auch andere Exekutivorgane in illegale Aktivitäten verwickelt sind. Als Angehörige der Streitkräfte und Veteranen fühlen wir uns jedoch besonders für das Verteidigungsministerium verantwortlich und werden gemäß unserem Eid alles daran setzen, mit gutem Beispiel voranzugehen, wie eine Institution ihr eigenes Haus in Ordnung bringen kann.

Wir, die Unterzeichnenden, werden im Namen von Hunderttausenden Angehörigen der Streitkräfte und des amerikanischen Volkes an den obersten Richter der Welt appellieren und uns gegenseitig versprechen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um durch rechtmäßige Worte und Taten die militärischen Führer zur Rechenschaft zu ziehen, die es versäumt haben, das Gesetz zu befolgen, als ihre Führungsstärke und ihr moralischer Mut am dringendsten benötigt wurden.

In den kommenden Jahren werden Tausende in unserem Netzwerk für den Kongress kandidieren und sich um Ämter in der Exekutive bemühen, während diejenigen von uns, die noch im aktiven Dienst stehen, weiterhin die Erfüllung ihres Eides über das Streben nach Rang oder Position stellen werden. Denjenigen, die die gesetzliche Befugnis dazu haben, versprechen wir, die militärischen Führer, die das Gesetz gebrochen haben, aus dem Ruhestand zu holen und für die von ihnen begangenen Verbrechen Kriegsgerichte einzuberufen. Diejenigen von uns, die gesetzgebende Ämter bekleiden, verpflichten sich, Gesetze einzuführen, um den militärischen Führern, die sich strafbar gemacht haben, alle Ruhestandsbezüge zu streichen, und wir werden dafür sorgen, dass keiner von ihnen in den höheren Führungsdienst aufsteigt oder in den Ruhestand geht.

Dieses Unterfangen wird ein kontinuierlicher Prozess mit einem langfristigen Zeithorizont sein, aber die Erfüllung unseres Eides, die Verfassung zu verteidigen, erfordert ebendiese ständige Wachsamkeit. Ebenso sind wir verpflichtet, diejenigen auszubilden, die nach uns kommen, damit sie ihre Pflicht erfüllen, dieser Rechenschaftspflicht nachzukommen und sich vor solchen Führungsfehlern in der Zukunft zu schützen.

Unsere Nation war einst groß, weil sie gut war. Sie wurde auf moralischen Grundsätzen aufgebaut, die auf dem Naturrecht beruhen, und doch steuert die jüngste Beschleunigung des moralischen Relativismus auf eine überstürzte Implosion zu. Da alles Gute einmal endet, weigern wir uns, unsere Nation stillschweigend in die Tiefen von Dekadenz und Verfall abtauchen zu lassen. Wir versprechen, alle moralischen, ethischen und rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, und werden zunächst versuchen, die hochrangigen militärischen Führer zur Verantwortung zu ziehen. Die Verfassung ist das oberste Gesetz in unserem Land. Wir werden für die Durchsetzung dieses Gesetzes kämpfen und dem zweigleisigen Rechtssystem ein Ende setzen. Mögen künftige Generationen unsere Bemühungen erkennen und, so Gott will, auch sie in den Genuss des großen Geschenks der Freiheit kommen, das wir die Ehre hatten zu schützen.

Das Originalschreiben in englischer Sprache sowie alle Unterzeichner können Sie hier abrufen.

Mehr zum Thema - Twitter-Files: COVID-Berater Fauci soll auch unter Eid gelogen haben