Medienbericht: EU will Sanktionen gegen Russland ausweiten

Die EU hat bisher elf Sanktionspakete gegen Moskau wegen des Ukraine-Konflikts verhängt und sich selbst mit jedem weiteren Paket stärker geschadet. Nun scheint sie bereit, ein zwölftes Paket zu verhängen.

Quelle: Gettyimages.ru © artJazz

Die Europäische Union führt derzeit Gespräche über eine neue Runde von Sanktionen, die sich auf den Handel mit Russland im Wert von etwa 5 Milliarden Euro auswirken würden, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Quellen. Dem Bericht zufolge wird das zwölfte Paket des Blocks die Beschränkungen für Moskaus Einnahmequellen und Industrie verschärfen. Meinung Welt im Wandel: Der Westen ist einsam Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten der Nachrichtenagentur, dass die neuen Maßnahmen Ausfuhrbeschränkungen für Schweißmaschinen, Chemikalien und militärisch genutzte Technologie beinhalten könnten. Berichten zufolge erwägt die EU auch ein Verbot von Softwarelizenzen und restriktive Maßnahmen für die Einfuhr einiger weniger verarbeiteter Metalle und Aluminiumprodukte sowie von Bauartikeln, Transportgütern und Diamanten. Den Quellen zufolge würden sich die neu vorgeschlagenen Import- und Exportmaßnahmen gegenüber Russland auf jeweils etwa 2,5 Milliarden Euro belaufen. Das Diamantenverbot hängt Berichten zufolge von einer G7-Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Verfolgung der Edelsteine ab. Die Maßnahme dürfte bald abgeschlossen sein, so die Quellen. "Das Paket zielt darauf ab, Russlands Fähigkeit zu stören, bestehende Verbote über Drittländer zu umgehen, wo es Zugang zu Komponenten, Technologien und Elektronik erhält, die in Waffen in der Ukraine verwendet werden oder um sie herzustellen", laut Bloomberg. Brüssel wolle das bestehende Transitverbot um weitere Waren ergänzen und zusätzliche Unternehmen in Drittländern auflisten, so die Quellen. Mehr zum Thema - Russlands Ministerpräsident Mischustin: Frachtumsatz mit Asien wächst um 50 Prozent

