US-Pilot verlässt F35 im Notfall — Kampfflugzeug fliegt auf Autopilot-Absturzkurs

Ein US-Kampfjet wird vermisst, nachdem der Pilot in der Nähe des Stützpunkts Charleston in South Carolina einen Notausstieg durchgeführt hat. Die Maschine wurde auf Autopilot gelassen und flog weiter.

Quelle: AP © Suhaimi Abdullah

Ein F-35B Lightning II-Kampfjet der US Marine Corps von der Luftwaffenstation Beaufort in South Carolina erlitt während eines Routineflugs am Sonntag einen unbekannten Notfall, der den Piloten zum Abspringen zwang. Die Behörden haben die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach dem vermissten Kampfjet zu helfen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr irgendwo nördlich des Stützpunktes. Die Behörden erklärten, der Pilot habe sich "sicher" aus einer F-35 befreit, die heute Nachmittag in ein Missgeschick verwickelt war. USA genehmigen Lieferung von F-16-Jets aus Niederlanden und Dänemark an Ukraine Nach Angaben des lokalen Senders WLTX schaltete der Pilot den Autopiloten ein, bevor er sich aus dem Flugzeug stürzte. Die Suchaktion konzentriert sich auf den Lake Moultrie und den Lake Marion, so der Spezialist für öffentliche Angelegenheiten der Militärbasis Charleston, Jeremy Huggins. "Wenn irgendjemand Informationen hat, die bei der Suche nach der F-35 helfen könnten, werden Sie gebeten, das Basisverteidigungszentrum anzurufen", schrieben die Offiziellen der gemeinsamen Basis auf X (früher Twitter) und fügten hinzu, dass sie mit dem Marine Corps und der US-Luftfahrtbehörde zusammenarbeiten, um das vermisste Flugzeug zu finden. Im vergangenen Jahr hatte eine Bruchlandung einer F-35B auf einem Stützpunkt in Texas Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Flugzeugs aufgeworfen, woraufhin einige Flugzeuge für eine Untersuchung am Boden gehalten wurden. Auch die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben damals ihre F-35 vorübergehend am Boden gehalten. Das von Washington und dem US-amerikanischen Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Lockheed Martin als eines der fortschrittlichsten Kampfflugzeuge aller Zeiten angepriesene F-35-Projekt war für die US-Steuerzahler, die für eine lange Reihe von Verzögerungen, Fehlfunktionen und Kostenüberschreitungen aufkommen mussten, ein teures Unterfangen. Dennoch haben sich die Verbündeten der USA, darunter Kanada, Deutschland und Finnland, bereit erklärt, das Flugzeug zu kaufen. Mehr zum Thema - Inmitten der Spannungen mit Iran: Israel erwirbt weitere F-35-Kampfjets von den USA

