Trump über Statusverlust des US-Dollars als Weltreservewährung: "Unser Land fährt zur Hölle"

Sollte der US-Dollar aufhören, die Weltreservewährung zu sein, "ist das schlimmer, als jeden Krieg zu verlieren … wir sind in vielerlei Hinsicht bereits dabei, in den Status der Dritten Welt zurückzukehren", so der republikanische Spitzenkandidat.

Quelle: Gettyimages.ru © Sadik Demiroz

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump warnte in einem Interview mit dem Sender Fox Business am Donnerstag davor, dass der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung – und damit die Position der USA an der Spitze des geopolitischen Totempfahls – zu verlieren droht. Laut Trump: "Unser Land wird zur Hölle fahren und wir werden nicht mehr der große Junge sein. Wir haben Macht, aber sie schwindet. Sie schwindet in der Tat auch in Bezug auf unsere Währung." Sollte der Dollar aufhören, die Weltreservewährung zu sein, "ist das schlimmer, als jeden Krieg zu verlieren", so der republikanische Spitzenkandidat weiter. Während dies unter einer Trump-Präsidentschaft "undenkbar" gewesen wäre, sagte er, "jetzt denken die Leute darüber nach" – insbesondere China – und bringen die USA in Gefahr, als globaler Hegemon entthront zu werden. Dies sei umso beunruhigender, wenn man den derzeitigen Zustand der USA als Land betrachte, so Trump. Laut Trump: "Wir sind in vielerlei Hinsicht bereits dabei, in den Status der Dritten Welt zurückzukehren. Schauen Sie sich unsere Flughäfen an, schauen Sie sich unsere Terminals an, schauen Sie sich unsere schmutzigen und kaputten Straßen und alles andere an, wir sind wie ein Dritte-Welt-Land." Analyse Zahlungsausfall der USA: Apokalyptisch für die Märkte, aber auch die Ukraine Er machte die Regierung Biden für den Niedergang des Landes verantwortlich und behauptete, dass sein Nachfolger mit seinem Moratorium für neue Ölbohrungen die aktuelle Inflationsspirale ausgelöst habe. Die USA waren nur 18 Monate davon entfernt, Russland und Saudi-Arabien zusammen zu übertreffen, bevor Biden die Regierung übernahm, behauptete Trump und betonte: "Wir hätten so viel Geld verdient. Wir hätten Schulden getilgt, wir hätten Dinge getan, die dieses Land noch nie getan hat." Kein US-Präsident hat jemals versucht, die Staatsschulden der USA zu tilgen, die sich nach Berechnungen des Finanzministeriums derzeit auf 32,6 Billionen US-Dollar belaufen – obwohl einige Schätzungen davon ausgehen, dass sie um ein Vielfaches höher sind. Trump selbst hat diese Zahl um 6,7 Billionen US-Dollar erhöht, womit er in Bezug auf die Schulden hinter den beiden Bushs und Barack Obama, aber vor Biden liegt. Der Amtsinhaber hat jedoch noch anderthalb Jahre Zeit, um diesen Rückstand aufzuholen, da er theoretisch unbegrenzte Ausgabenprogramme wie den Erlass von Studentendarlehen und den Konflikt in der Ukraine hat. Die offensichtliche Instabilität der US-Wirtschaft – die Kreditwürdigkeit Washingtons wurde kürzlich von Fitch Ratings zum zweiten Mal in der Geschichte von AAA auf AA+ herabgestuft – und die wachsende Zahl von Ländern, die sich am falschen Ende der US-Sanktionen wiederfinden, haben zu einem noch nie dagewesenen Interesse an einer Abkehr vom US-Dollar als Weltreservewährung beigetragen. Diese Sanktionen haben die BRICS-Staaten dazu inspiriert, eine Alternative zum internationalen Banküberweisungssystem SWIFT der USA zu entwickeln – eine notwendige Grundlage für jede Abkehr vom US-Dollar. Mehr zum Thema – John Bolton zur Gefahr einer atomaren Konfrontation: "Putin blufft nur"



