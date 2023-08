Anklagen gegen Trump: Ex-Präsident plädiert auf "nicht schuldig"

Während die US-Regierung ihre juristische Verfolgung des ehemaligen US-Präsidenten weiter vorantreibt, hat der Sonderstaatsanwalt Jack Smith in der jüngsten Anklagerunde keine Untersuchungshaft beantragt.

Quelle: AP © Alex Brandon

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag in vier Anklagepunkten im Zusammenhang mit der Anfechtung der Wahlergebnisse von 2020 als nicht schuldig bekannt. Trump: "Mir könnten jetzt insgesamt 561 JAHRE Gefängnis drohen" Der ehemalige US-Präsident plädierte zusammen mit seinen Anwälten in einem Gerichtssaal in Washington DC vor der US-Magistratsrichterin Moxila Upadhyaya auf "nicht schuldig". Ihm droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Trump wurde am Dienstag wegen betrügerischer Machenschaften gegen die Vereinigten Staaten, wegen Verschwörung zur Behinderung eines amtlichen Verfahrens, wegen Behinderung und versuchter Behinderung eines amtlichen Verfahrens sowie wegen Verschwörung angeklagt. Zwar wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen, um seine Anklageerhebung abzuwarten, doch wird Trump nicht bis zur Verhandlung über die in dieser Woche erhobenen Vorwürfe festgehalten, unter anderem unter der Bedingung, dass er mit niemandem kommuniziert, der als Zeuge in dem Fall bekannt ist, außer über einen Anwalt. Der Fall, bei dem es um Trumps Handlungen unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen 2020 und insbesondere um den Aufstand im Kapitol am 6. Januar geht, wurde der Bezirksrichterin Tanya Chutkan zugewiesen, die bereits Dutzende von Fällen gegen Angeklagte des 6. Januar geleitet und in vielen von ihnen härtere Strafen verhängt hat, als die Staatsanwälte beantragt hatten. Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass er kein faires Verfahren bekommen wird, da Chutkan unverblümt auf einer angeblichen Mitschuld an der Gewalt im Kapitol besteht. Anklage gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung Trump wurde Anfang des Jahres als erster ehemaliger US-Präsident überhaupt auf Bundesebene angeklagt, als ihm 37 Straftaten im Zusammenhang mit dem angeblichen Missbrauch von geheimen Regierungsdokumenten vorgeworfen wurden, die auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida gelagert wurden. Zuvor wurde er vor einem Bezirksgericht in Manhattan in 34 Fällen wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit der angeblichen Zahlung von Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels angeklagt. Trump hat sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt. Anfang dieser Woche warf Trump seinen demokratischen Gegnern vor, ihn "sechsmal lebenslänglich" einsperren zu wollen, und wies darauf hin, dass sich die Haftstrafen aller gegen ihn erhobenen Anklagen zusammen auf 561 Jahre belaufen. Die Anklagen haben den Vorsprung von Trump gegenüber den republikanischen Konkurrenten in den Umfragen nur noch weiter gefestigt. Mehr zum Thema - Trump: "Wir könnten sehr wohl im Dritten Weltkrieg landen"

