Trump präsentiert sich als Superheld und kündigt für Donnerstag eine "wichtige Erklärung" an

Der frühere Präsident der USA, Donald Trump, hat am Mittwoch ein Video veröffentlicht, in dem er sich als Superheld präsentiert und für Donnerstag eine "wichtige Erklärung" ankündigt. Wird er jetzt seine Kandidatur für die kommenden Präsidentschaftswahlen verkünden?

Quelle: Gettyimages.ru © Joe Raedle/Getty Images

Das Video ist 13 Sekunden lang. Zur pompösen Fanfarenmusik spricht der originale Donald Trump, seines Zeichens 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einen Satz: "Amerika braucht einen Superhelden." But gegen Griner: Trump wütet über "Blamage" für die USA – Bolton beklagt "Kapitulation" Sofort danach sieht man eine muskulöse Trump-Figur, offensichtlich mit Computertechnik aufgepäppelt, vor dem Trump Tower in New York, die Augen glühen mit blendend grellem Licht. Die Figur reißt das Oberhemd mit beiden Händen auf, darunter ein muskulöser Oberkörper, fleischig rot mit dem roten Markenzeichen "T" in einem silbernen Kreis. Dann werfen die glühenden Augen Feuerstrahlen nach allen Seiten, wie Laserschwerter aus den "Star Wars". Zu triumphierenden Fanfaren erscheint dann in riesigen Buchstaben der Text "Wichtige Erklärung. Am Donnerstag, dem 15. Dezember." Da sind wir doch alle gespannt. Wen meint Mr. Trump wohl mit dem Superhelden, den Amerika braucht? Mehr zum Thema - Donald Trump bleibt trotz der Ergebnisse der Zwischenwahlen eine starke politische Kraft

