USA: New York hebt Impfpflicht für Beschäftigte im Privatsektor zum 1. November offiziell auf

In den USA stimmten führende Vertreter des New Yorker Gesundheitswesens am Dienstag dafür, das Impfmandat der Stadt, das der ehemalige Bürgermeister Bill de Blasio in den letzten Tagen seiner Amtszeit eingeführt hatte, aufzuheben. Damit erfolgte nun die letzte Zustimmung, die für die Beendigung des Programms in der nächsten Woche erforderlich ist. Auch die Impfvorschriften für risikoreiche außerschulische Aktivitäten in Schulen werden aufgehoben. Zuvor hatte NBC New York darüber berichtet.

Hintergrund der Entscheidung ist eine Verordnung des New Yorker Commissioner of Health and Mental Hygiene vom 13. Dezember 2021, die praktisch alle privaten Arbeitgeber in New York City dazu verpflichtete, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter vor dem Betreten des Arbeitsplatzes einen Nachweis über die Impfung gegen COVID-19 erbringen. Die Verordnung sah nur begrenzte Ausnahmen von der Impfpflicht vor.

Das Mandat wurde jedoch nur im begrenzten Ausmaß durchgesetzt: Bürgermeister Eric Adams erklärte öffentlich, dass seine Verwaltung keine Pläne zur Durchführung von Inspektionen oder zur Verhängung von Geldstrafen gegen Arbeitgeber bei Nichteinhaltung habe. Technisch gesehen ist die Verordnung jedoch seit Dezember 2021 in Kraft geblieben.

