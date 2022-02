USA: Hassverbrechen gegen Asiaten um 339 Prozent gestiegen

Einem neuen Bericht zufolge ist die Zahl der Hassverbrechen gegen Asiaten in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021 um 339 Prozent gestiegen. Dabei wurden die meisten Fälle aus Los Angeles und New York City gemeldet.

Das US-amerikanische Zentrum für die Erforschung von Hass und Extremismus (CSUSB) stellte am Montag fest, dass die Zahl rassistisch motivierter Straftaten gegen Asiaten im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen ist, wobei Los Angeles allein im vergangenen Jahr "die meisten Hassverbrechen aller US-Städte in diesem Jahrhundert" verzeichnete.

An zweiter Stelle steht New York City, wo die Zahl der gemeldeten Hassverbrechen gegen Asiaten um 343 Prozent von 30 auf 133 Fälle gestiegen ist. In San Francisco stieg die Zahl der Hassverbrechen gegen Asiaten im Jahr 2021 um enorme 567 Prozent – von neun auf 60 Vorfälle. Bereits im Jahr 2020 waren die Hassverbrechen gegen Asiaten in den gesamten USA im Vergleich zum Vorjahr um 124 Prozent gestiegen.

Der Präsident von Asian Americans Advancing Justice (AAJC) John C. Yang bestätigte in einer Erklärung:

"Berichte über einen Anstieg von Hass gegen Asiaten im Jahr 2021 sind leider keine Überraschung." "Unsere Gemeinschaften werden immer noch angegriffen und wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen, um gegen antiasiatischen Hass vorzugehen."

Die gemeinnützige Organisation Stop AAPI Hate behauptete vergangenes Jahr, dass in den USA seit Beginn der COVID-19-Pandemie mehr als 9.000 Vorfälle von gegen Asiaten registriert worden seien.

Etwa 48 Prozent der Fälle betrafen Berichten zufolge "mindestens eine hasserfüllte Äußerung in Bezug auf chinafeindliche und/oder einwanderungsfeindliche Rhetorik", während 8,5 Prozent der Vorfälle darin bestanden, "angehustet oder angespuckt" zu werden. In fast einem Prozent der Fälle wurden die Opfer von den Angreifern mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung gebracht.

Mehr zum Thema - Ex-US-Schauspieler Smollett des Vortäuschens eines Hassverbrechens für schuldig befunden