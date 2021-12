NASA beauftragt Theologen, Fragen zur Entdeckung des außerirdischen Lebens zu untersuchen

Die US-Weltraumbehörde NASA hat rund 24 Wissenschaftler für ein neues Programm am Center of Theological Inquiry (CTI) der Princeton University in New Jersey rekrutiert. Das Ziel des Programms zeugt von großen Ambitionen der NASA-Wissenschaftler: Es soll untersuchen, welche Auswirkungen auf Menschheit die Entdeckung des außerirdischen Lebens haben könnte und wie dies unser Weltbild und unsere Gesellschaft ändern würde. CTI-Chef William Storrar sagte bezüglich der Wichtigkeit dieser Studie gegenüber Times:

"Wir werden das außerirdische Leben vielleicht noch 100 Jahre lang nicht entdecken. Oder wir entdecken es nächste Woche."

Im Gespräch mit Times erklärten andere Experten auf dem Gebiet der Religion, die Entdeckung eines intelligenten Lebens auf einem anderen Planeten sollte keinen Einfluss auf die christliche, jüdische und islamische Lehren haben.

Carl Pilcher, der ehemalige Leiter des Astrobiology Institutes der NASA, sagte in diesem Zusammenhang, dass sich die Agentur "verstärkt mit den Fragen befasst, die vor dem 20. Jahrhundert weitgehend der Philosophie, Theologie und Religion vorbehalten waren".

