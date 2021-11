Hat EcoHealth SARS-CoV-2-ähnliche Viren nach Wuhan geschickt? Die Organisation dementiert

Die EcoHealth Alliance, die hinter der von der US-Regierung finanzierten Fledermausvirus-Forschung in China stand, wehrt sich gegen Anschuldigungen, gefährliche Virusproben aus Laos nach Wuhan geschickt zu haben. In Laos wurde der engste natürliche Verwandte von SARS-CoV-2 gefunden.

"Im Rahmen dieses kollaborativen Forschungsprojekts wurden keine Arbeiten in Laos durchgeführt", erklärte EcoHealth Alliance am Sonntag in einer Reihe von Tweets und reagierte damit auf Medienberichte, wonach die Organisation ein potenziell gefährliches Virus aus Laos in das Labor in Wuhan transportiert haben könnte. Bei EcoHealth Alliance handelt es sich um eine Organisation, die mit finanzieller Unterstützung der US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) Experimente mit Coronaviren durchführte.

However, we considered it a higher priority to continue our focus on China, and no work was ever conducted in Laos as a part of this collaborative research project. — EcoHealth Alliance (@EcoHealthNYC) November 21, 2021

EcoHealth Alliance machte im Oktober von sich reden, als der stellvertretende Direktor der NIH, Lawrence Tabak, enthüllte, dass die Organisation tatsächlich mit finanzieller Unterstützung der Behörde Experimente mit den Viren durchgeführt hat. Damals erklärte der medizinische Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, dass die Viren "molekular so weit voneinander entfernt sind, dass sie, egal was man mit ihnen macht, niemals zu SARS-CoV-2 werden können".

Nachdem EcoHealth Alliance durch eine Anfrage nach dem US-amerikanischen Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act) E-Mails erhalten hat, die darauf hinzuweisen scheinen, dass die Organisation die Möglichkeit erörtert, Virusproben von Fledermäusen in Laos zu sammeln und sie an das Wuhan Institute of Virology zu schicken, ist sie erneut unter die Lupe genommen worden. Die E-Mails wurden zunächst vom White Coat Waste Project veröffentlicht und lösten am Wochenende eine Reihe von Berichten aus, unter anderem im Spectator vom britischen Wissenschaftsjournalisten Matt Ridley.

Aus den E-Mails, die zwischen der EcoHealth Alliance und ihren Geldgebern in den USA ausgetauscht wurden, geht hervor, dass die Wissenschaftler erörterten, zwischen 2016 und 2019 Virusproben von Fledermäusen in acht Ländern, darunter auch in Laos, zu sammeln, und mit dem Gedanken spielten, diese nach Wuhan zu transportieren – offenbar, um bürokratische Hürden zu vermeiden. In einer E-Mail aus dem Jahr 2016, die der Spectator zitiert, heißt es angeblich: "Alle gesammelten Proben würden im Institut für Virologie in Wuhan getestet werden."

Laos ist der Ursprungsort von mindestens einem Virus, das SARS-Cov-2 sehr ähnlich zu sein scheint. Ein Fledermausvirusstamm mit dem Namen Banal-52, der im September in Laos entdeckt wurde, teilt 96,8 Prozent seines Genoms mit dem Virus, das für die COVID-19-Pandemie verantwortlich ist.

Am Sonntag behauptete EcoHealth Alliance, dass die von Ridley zitierten E-Mails "nicht zeigen, (...) dass wir Fledermäuse in Laos beprobt und die Ergebnisse nach Wuhan geschickt haben".

Die Gruppe räumte jedoch ein, dass sie die NIH um Erlaubnis gebeten hatte, in südostasiatischen Ländern, darunter Laos, zu arbeiten, und dass diese Erlaubnis erteilt wurde.

Die gemeinnützige Organisation behauptete jedoch, dass sie damit aufhörte und sich stattdessen auf China konzentrierte.

Hello, @EcoHealthNYC?If you're going to tweet accusing me of inaccuracy, can you please engage with this evidence that you were not being fully accurate?Those of us interested in finding how the pandemic started would like to get answers to reasonable questions. https://t.co/yhPZcXBWmq — Matt Ridley (@mattwridley) November 21, 2021

"Hallo, @EcoHealthNYC Wenn Sie mich in einem Tweet der Ungenauigkeit beschuldigen, können Sie dann bitte auf diesen Beweis eingehen, dass Sie nicht ganz korrekt waren? Diejenigen von uns, die daran interessiert sind, herauszufinden, wie die Pandemie entstanden ist, würden gerne Antworten auf vernünftige Fragen erhalten."

Die Antwort war für Ridley, der auch Co-Autor eines Buches über die Ursprünge von COVID-19 ist, nicht zufriedenstellend. Er hat Beweise gefordert, die zeigen, dass sein Bericht nicht "völlig korrekt" war.

