RT America-Moderator und "Star Trek"-Schauspieler William Shatner wird zum ältesten Menschen im All

Der kanadische Schauspieler William Shatner alias Captain Kirk aus der erfolggekrönten US-Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" ist erstmals tatsächlich ins All geflogen. Der 90-Jährige ist damit nun der älteste jemals ins All gereiste Mensch der Raumfahrt-Geschichte.

Am Mittwoch unternahm der Filmstar an Bord einer "New Shepard"-Raumkapsel des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen Ausflug ins All. Gemeinsam mit Shatner flogen der frühere NASA-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers. Die Raumkapsel, die in der westtexanischen Wüste startete und landete, fliegt weitgehend automatisiert und erreicht eine Höhe von rund 107 Kilometern über der Erde.

Der eigentlich für Dienstag geplante bemannte Suborbitalflug war wegen stärkerer Winde um einen Tag verschoben worden. Wegen zahlreicher technischer Überprüfungen verschob sich der Start am Mittwoch dann noch einmal um mehr als eine Stunde. Der Flug wurde im Internet live übertragen.

Es ist der zweite bemannte Flug des "New Shepard". Beim ersten Flug im Juli war Bezos selbst mit an Bord, zusammen mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer. Diesmal brachte Bezos seine vier Passagiere höchstpersönlich zur Kapsel und holte sie nach der Landung auch wieder ab.

William Shatner ist vor allem mit seiner Rolle als Captain James T. Kirk in der US-amerikanischen Science-Fiction-Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" ("Star Trek") weltbekannt geworden, die er im Jahr 1966 erstmals übernommen hatte. Seit Sommer 2021 moderiert Shatner zudem die Show I Don't Understand bei RT America.

(rt de/dpa)