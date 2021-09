New York: Maskenpflicht für Kinder ab zwei Jahren sorgt für heftige Debatten

In New York müssen ab Mittwoch Kleinkinder ab zwei Jahren in Kitas eine Schutzmaske tragen. Dies stößt auf erheblichen Widerstand der Eltern, die Videos ihrer weinenden Kinder in sozialen Medien posten. Experten raten Eltern, ihren Kindern das Maskentragen "vorzuleben".