Ida in den USA: Tornados in New Jersey, erste Sturzflut in der Geschichte von New York (Videos)

Die Ausläufer von Hurrikan Ida fegen über die US-Ostküste hinweg. Im US-Bundesstaat New Jersey verwüsteten Tornados mehrere Gemeinden. In New York kam es zur ersten Sturzflut in der Geschichte der Stadt. Die Rede ist von katastrophalen Wassermassen.

Die Ausläufer von Tropensturm Ida, der als Hurrikan der Kategorie 4 auf Land traf, fegen über die Ostküste der USA hinweg. Teile der US-Bundesstaaten Louisiana und Mississippi wurden verwüstet.

Ida wurde zwar von Meteorologen am Montag zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft. Dennoch bringt der Sturm auch weiterhin schwere Unwetter über die betroffenen Landstriche. So wurden am Mittwochabend an mehreren Orten im US-Bundesstaat New Jersey Wirbelstürme gesichtet. In den sozialen Medien kursieren dramatische Videos von riesigen Windhosen, die über die Regionen rasen.

Logan Wilson captured this video of a tornado outside his home in Sewell, New Jersey tonight https://t.co/5vLgOYFsbwpic.twitter.com/IAv6sHz8Zt — Mike Saccone (@mikesacconetv) September 1, 2021

This video of the tornado in Burlington County, New Jersey was captured by Scott Smith. Original post here on Facebook: https://t.co/9AVpLjTy5U#NJWxpic.twitter.com/zRHB6r10Wy — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) September 2, 2021

Weitere Videos zeigen umfangreiche Schäden an Wohnhäusern in der Gemeinde Mullica Hill sowie überflutete Straßen in der Stadt Hoboken.

More of the damage in Mullica Hill on Marvin Lane. ⁦@NBCPhiladelphia⁩ pic.twitter.com/xPV038CNnp — Matt DeLucia (@MattDeLucia) September 1, 2021

Footage shows devastating damage in Mullica Hill, New Jersey, after a tornado moved through the area. Remnants of Hurricane Ida are wreaking havoc across the Northeast. https://t.co/5nwItZ23l1pic.twitter.com/GjbYJlsCxU — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Streets completely flooded in Hoboken, NJ tonight. Very serious flooding in parts of the New York City area.Video: Kristin Lovallo @Wx_Max@LeeGoldbergABC7pic.twitter.com/OBx2k2s9g7 — Chris Bianchi (@BianchiWeather) September 2, 2021

Derweil kam es in New York zu schweren Niederschlägen. Die für diesen Bundesstaat zuständige Niederlassung des Nationalen Wetterdienstes (NWS) der USA rief erstmals in der Geschichte der Stadt New York den Sturzflut-Notstand aus. Die Hauptniederlassung des NWS hielt sich ebenfalls nicht zurück und warnte vor einer "extrem gefährlichen und lebensbedrohlichen Situation".

To be clear... this particular warning for NYC is the second time we've ever issued a Flash Flood Emergency (It's the first one for NYC). The first time we've issued a Flash Flood Emergency was for Northeast New Jersey a an hour ago. https://t.co/7k55jeXbpb — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021

Straßen und mehrere Wohnungen und Hinterhöfe in der Stadt New York waren von den sintflutartigen Regenfällen überschwemmt. Auf einigen Straßen kam der Verkehr fast vollständig zum Erliegen.

This is incredible. New York City is under a flash flood *emergency* as rainfall comes down at 3 to 5 inches per hour. Video by Marianne Doherty. @NWSNewYorkNY is using words like “catastrophic” to convey impacts. @MyRadarWX Subways will flood, streets to rivers. Be safe #NYCpic.twitter.com/s8UdX7bdUY — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) September 2, 2021

NEW JERSEY: EXTREME FLOODING - Newark Airport is mostly shut, Video shows flooded runway. Upper level of the Verrazano bridge closed, Outerbridge impossible to access, many highways shut. pic.twitter.com/5ZbXPo3Cyo — KolHaolam (@KolHaolam) September 2, 2021

Auch die U-Bahn der Stadt wurde vielerorts geflutet. Mehrere Haltestellen wurden durch das eindringende Wasser zu Grachten.

Flooding in 28th St Station NYC!!! And everyone is taking videos!!!!#OnlyInNYCpic.twitter.com/eV2QlALEno — Aleksander Milch (@AleksanderMilch) September 2, 2021

Am Mittwochabend rief der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio wegen des "historischen Wetterereignisses" und der "brutalen Überschwemmungen" den allgemeinen stadtweiten Ausnahmezustand aus. Seinem Beispiel folgte bald darauf die Gouverneurin des Bundesstaats New York Kathy Hochul, die in einem Interview an die örtlichen Medien für den gesamten Bundesstaat den Notstand ausrief und dabei von "katastrophalen Wassermengen" sprach.

Auch der Gouverneur von New Jersey Phil Murphy verhängte als Reaktion auf die kritische Wetterlage den Notstand "mit sofortiger Wirkung".

This guy is wading through nearly waist-high water to reach his vehicle - as streets are flooding quickly in Westchester @NBCNewYorkpic.twitter.com/T6RN2AxfTD — Adam Harding (@HardingReports) September 2, 2021

Der Nationale Wetterdienst für den Bundesstaat New York ermahnte Autofahrer zu höchster Aufmerksamkeit. So solle man, wenn man einen Wagen sieht, der gemütlich auf den Wellen schaukelt, anstatt fest auf dem Boden zu stehen, nicht unbedingt versuchen, an ihm vorbeizufahren. Ansonsten könne einen dasselbe Schicksal ereilen:

"Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, was Sie nicht tun sollten! Beachten Sie das weiße Auto gegen Ende des Videos – es schwimmt. Das Wasser ist zu tief, um hindurchzufahren. Umdrehen statt absaufen!"

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021

Bisher seien der Sturzflut und den Tornados insgesamt acht Menschen zum Opfer gefallen, schreibt die New York Times. Sieben Todesopfer im Alter von 2 bis 66 Jahren in der Stadt New York und ein Toter in Passaic im Bundesstaat New Jersey.

Mehr zum Thema - Nach Hurrikan Ida: Stromausfall und überflutete Straßen im US-Bundesstaat Louisiana