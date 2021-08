Nach Hurrikan Ida: Stromausfall und überflutete Straßen im US-Bundesstaat Louisiana

Hurrikan Ida, der mittlerweile zu einem Sturm der Kategorie 3 herabgestuft wurde, hat in New Orleans zu einem weiträumigen Stromausfall geführt. Bewohner sind auf eine Notstromversorgung mit Generatoren angewiesen. Tim Craig, ein Korrespondent der Washington Post, veröffentlichte beklemmendes Filmmaterial von einem Hochhaus in der Innenstadt von New Orleans. Die Bilder zeigen flackernde Lichter.

(6:50pm, 8/29) @EntergyNOLA@EntergyLA map shows nearly all of metro New Orleans is without power. pic.twitter.com/wvrD8TRwe7 — Cody Lillich (@CodyLillich) August 29, 2021

View from Downtown New Orleans from 24th floor, looking out toward French Quarter. (And in this darkness, all residents just got emergency flood warning alerts on their phones) pic.twitter.com/Hjf5llrHSG — Tim Craig (@timcraigpost) August 30, 2021

Am Sonntag gab die Katastrophenschutzbehörde der Stadt New Orleans gegen 19:00 Uhr eine Katastrophenwarnung heraus.

@EntergyNOLA has confirmed that New Orleans has no power. The only power in the city is coming from generators. #Idapic.twitter.com/9clSeFcz3T — NOLA Ready (@nolaready) August 30, 2021

Bis Sonntagabend waren in dem US-Bundesstaat rund 742.000 Menschen ohne Strom.

Die gesamte Stadt New Orleans in Louisiana ist fast völlig in Dunkelheit gehüllt, nachdem in der Stadt nach dem Hurrikan Ida der Strom ausgefallen ist.

Unterdessen wurde im Bundesstaat gegen 20:30 Uhr ein erster Todesfall gemeldet. Das Opfer soll von einem umgestürzten Baum getötet worden sein, berichtete die Polizei vor Ort.

Wann die Stromversorgung wiederhergestellt wird, ist unklar. Der Gouverneur von Louisiana John Bel Edwards sagte der Associated Press am Sonntag, dass Ida voraussichtlich viel stärker sein wird als Hurrikans in der Vergangenheit.

Ida traf am Sonntag gegen Mittag an der Golfküste als Hurrikan der Kategorie 4 auf Land und sorgte mit Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde für Verwüstung. Ungefähr zwei Stunden später traf der Hurrikan südwestlich der Stadt Galliano zum zweiten Mal auf Land. Der Sturm hat Bäume entwurzelt und Straßen in Flüsse verwandelt.

Really horrible flooding here in LaPlace, LA at 6pm. Pressure down to 982.2mb. Now trapped by the floodwaters at the Motel 6 but safe and have high ground. #lawx#wxtwitter#HurricaneIda@spannpic.twitter.com/WEPdSaYL5T — Weather Intercepts (@Wx_Intercepts) August 29, 2021

Surge from Lake Pontchartrain getting up close to many businesses in LaPlace, #Louisiana, hwy 51. #Hurricane#Ida continues to bear down on us. #HurricaneIdapic.twitter.com/DjTq8gCJ0I — Palmetto State Chasers (@PalmettoChasers) August 29, 2021

Im Vorfeld war den Anwohnern geraten worden, sich für die nächsten Tage außerhalb der Stadt in Sicherheit zu bringen. Menschen, die die Stadt nicht verlassen konnten, wurden aufgefordert, ihre Häuser in den nächsten 24 Stunden nicht zu verlassen. Gouverneur Edwards warnte, dass Ida auf dem besten Weg sei, einer der schlimmsten Hurrikane in Louisiana seit den 1850er-Jahren zu werden.

