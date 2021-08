"Es ist Zeit, sich impfen zu lassen" – Biden drängt Privatunternehmen zur Impfpflicht

US-Präsident Joe Biden hat alle privaten Unternehmen offiziell dazu aufgerufen, Impfforderungen an alle Mitarbeiter zu stellen. "Der Moment, auf den Sie gewartet haben, ist da. Es ist Zeit für Sie, sich impfen zu lassen", so Biden. Nach US-amerikanischem Recht ist es den Arbeitgebern freigestellt, ob sich ihre Mitarbeiter impfen lassen oder nicht.

US-Präsident Joe Biden hat Privatunternehmen aufgefordert, ihre Angestellten zur Corona-Impfung zu verpflichten. Dies geschah nur wenige Stunden, nachdem die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) den Impfstoff von Pfizer/BioNTech für Personen ab 16 Jahren vollständig zugelassen hatte. Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren können den Impfstoff weiterhin im Rahmen einer Notfallbehandlung erhalten. In einer Rede im Weißen Haus sagte Biden, er fordere die Unternehmen auf, "die Anforderungen an den Impfstoff zu verschärfen, damit Millionen von Menschen erreicht werden". Der Präsident sagte:

"Wenn Sie eine Führungskraft in der Wirtschaft, eine Führungskraft in einer gemeinnützigen Organisation, eine Führungskraft auf staatlicher oder lokaler Ebene sind, die auf eine vollständige FDA-Genehmigung gewartet hat, um Impfungen vorzuschreiben, fordere ich Sie jetzt auf, dies zu tun. Fordern Sie es!"

Biden bezeichnete die FDA-Zulassung als "Goldstandard" und sagte, dies sei ein "wichtiger Moment in unserem Kampf gegen die Pandemie". Gemäß der US-Bundesgleichstellungsbehörde (Equal Employment Opportunity Commission) ist es privaten Unternehmen erlaubt, Impfungen vorzuschreiben. Sie sind jedoch nicht dazu verpflichtet. Offenbar ist dies genau der Moment, auf den die US-Unternehmen gewartet haben, zumindest laut Biden:

"Der Moment, auf den Sie gewartet haben, ist da. Es ist Zeit für Sie, sich impfen zu lassen."

NOW - Biden calls on U.S. companies to mandate the #COVID19 vaccine for employees following the FDA decision.pic.twitter.com/DPITsiv6PL — Disclose.tv (@disclosetv) August 23, 2021

Biden hatte sich bereits früher für eine Impfpflicht am Arbeitsplatz ausgesprochen, doch seine Botschaft vom Montag war ein direkterer Appell an private Arbeitgeber, eine größere Rolle bei der Erhöhung der Impfrate in den USA zu spielen. Die FDA veröffentlichte am Montag eine Erklärung zur jüngsten Zulassung. Die amtierende FDA-Chefin Dr. Janet Woodcock erklärte:

"Die Zulassung dieses Impfstoffs durch die FDA ist ein Meilenstein im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie. Während dieser und andere Impfstoffe die strengen wissenschaftlichen Standards der FDA für die Zulassung als Notfallimpfstoff erfüllt haben, kann die Öffentlichkeit darauf vertrauen, dass dieser Impfstoff als erster von der FDA zugelassener COVID-19-Impfstoff die hohen Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Herstellungsqualität erfüllt, die die FDA von einem zugelassenen Produkt verlangt."

John Kirby, Pressesprecher des Pentagons, gab am Montag bekannt, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin "bereit ist, aktualisierte Richtlinien herauszugeben, die eine Impfung aller Militärangehörigen vorschreiben". In den nächsten Tagen wird ein Zeitplan bekannt gegeben, wann sich alle US-Militärangehörigen impfen lassen müssen. Kirby sagte:

"Diese Bemühungen gewährleisten die Sicherheit unserer Militärangehörigen und fördern die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte, ganz zu schweigen von der Gesundheit und Sicherheit der Gemeinden im ganzen Land, in denen wir leben."

Nach Angaben der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention) haben etwa 70 Prozent der anspruchsberechtigten US-Amerikaner mindestens eine Impfung erhalten. Etwa 60 Prozent sind vollständig geimpft. Einige Experten des öffentlichen Gesundheitswesens hatten argumentiert, eine vollständige FDA-Zulassung würde es privaten Arbeitgebern erleichtern, Impfungen am Arbeitsplatz vorzuschreiben. Einige hofften auch, dass dies dazu beiträgt, zögernde Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

