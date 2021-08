Washington DC - Mann behauptet, Sprengsätze im gesamten US-Kapitol platziert zu haben

Ein US-Amerikaner verhandelt derzeit mit der Polizei in Washington DC. Er behauptet, dass er einen Sprengsatz in seinem Fahrzeug hat und dass er weitere Sprengsätze in der ganzen Stadt platziert hat. Er verlangt, direkt mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, zu sprechen.

Die US-Kapitolpolizei hat das Gebiet um die Kongressbibliothek auf dem Capitol Hill evakuiert, nachdem ein Pick-up-Fahrer vor dem Gebäude angehalten und behauptet hatte, eine Bombe in seinem Fahrzeug zu haben. Das teilte der Polizeichef mit. Die Verhandlungen sind im Gange.

Am Donnerstag wurde auf dem Capitol Hill in Washington ein Sicherheitsalarm ausgelöst. Das Personal wurde aufgefordert, die umliegenden Gebäude zu evakuieren. Berichte tauchten auf, dass die Polizei einen möglichen Sprengsatz in einem Pickup untersuchte. In einem Tweet teilte die US-Kapitolpolizei mit, dass sie auf ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe der Kongressbibliothek aufmerksam geworden sei, und forderte die Menschen auf, sich von dem Gebiet fernzuhalten.

Polizeichef Tom Manger teilte später gegenüber Reportern mit, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, dass um 9:15 Uhr Ortszeit ein Mann in einem schwarzen Pick-up-Truck direkt an das Gebäude der Kongressbibliothek herangefahren sei und behauptet habe, einen Sprengsatz im Fahrzeug zu haben. Danach soll er etwas gezeigt haben, das wie ein Zünder aussah. Man verhandle derzeit mit dem Fahrer, um eine "friedliche Lösung" zu finden, sagte Manger und fügte hinzu:

"Wir wissen derzeit nicht, was seine Motive sind."

casually seeing witnessing a bomb threat on the way to class nbd love this country #capitol#libraryofcongresspic.twitter.com/inpBJP0cCy — fupa mama (@nirvananoir) August 19, 2021

Ein nicht verifiziertes Bild vom Tatort scheint den Fahrer noch im Fahrzeug zu zeigen, dabei liegen vor seinem Fahrzeug US-Dollarscheine auf dem Boden verstreut.

Der Verdächtige soll auch einen inzwischen gelöschten Livestream veröffentlicht haben, in dem er auf dem Fahrersitz des geparkten Fahrzeugs sitzend sich an US-Präsident Joe Biden richtete und behauptete, eine Reihe von Bomben zu besitzen.

Auf einem Teil der Aufnahmen waren offenbar ein Benzintank, Plastiksprengstoff und mehrere große Becher mit Kleingeld zu sehen, die sich im Fahrzeug befanden. Der Mann erklärte, die angeblichen Sprengsätze seien so präpariert, dass sie nur durch ein ausreichend lautes Geräusch zur Explosion gebracht werden können, etwa wenn die Windschutzscheibe des Trucks durch Schüsse zerspringt.

Der Mann behauptete außerdem, dass sich vier weitere Sprengsätze an unbekannten Orten befänden und dass andere Personen sie separat transportiert hätten.

Facebook sperrte daraufhin das Konto des Nutzers Ray Roseberry, der einen 30-minütigen Livestream geführt hatte.

Zwei US-Beamte der Strafverfolgungsbehörden, die anonym bleiben wollten, sagten gegenüber der Associated Press, dass die Ermittler daran arbeiteten würden, festzustellen, ob es sich bei dem Gerät tatsächlich um einen funktionsfähigen Sprengstoff handelte. Die Capitol Police bestätigte in einem Tweet:

"Dies ist eine aktive Untersuchung einer Bombendrohung."

Auch die Mitarbeiter des Cannon House Office Building, des ältesten Bürogebäudes des US-Kongresses, wurden aufgefordert, das Gebäude zu evakuieren. Ein von Forbes-Reporter Andrew Solender online geteilter Aufruf wies das Personal an, sich durch unterirdische Tunnel in das Longworth House Office Building zu begeben.

Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie zahlreiche Polizeifahrzeuge, darunter auch Spezialfahrzeuge des Emergency Response Teams, in das Sperrgebiet fahren. Fernsehaufnahmen örtlicher Medien zeigen, wie die Polizei das Gebiet abriegelt und Barrieren errichtet, um den Zugang zu beschränken.

Der Mann wurde von seiner Ex-Frau identifiziert, die Reuters mitteilte, dass bei ihm Schizophrenie diagnostiziert wurde und er sie in der Vergangenheit mit Schusswaffen bedroht hat. Sie sagte, dass sie sich vor etwa acht Jahren von ihm scheiden ließ. Laut der Ehefrau:

"Er ist verrückt. Er hat eine Waffe auf mich und seine Schwester gerichtet und mehrmals auf mich geschossen."

Reuters hält den Namen des Mannes und seiner Ex-Frau zurück, da seine Identität von der Polizei nicht bestätigt wurde.

Mehr Informationen in Kürze