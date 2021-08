Schwarzenegger warnt vor Faschismus in den USA und sagt Impfgegnern: "Scheiß auf eure Freiheit"

Der ehemalige republikanische Gouverneur von Kalifornien und Hollywood-Filmstar Arnold Schwarzenegger sagte den US-Amerikanern, die sich weigern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen oder eine Maske zu tragen: "Scheiß auf eure Freiheit, denn mit großer Freiheit kommt große Verantwortung".

“Screw your freedom.”— Arnold @Schwarzenegger slams people who refuse to follow CDC COVID guidelines. pic.twitter.com/KqNmL9V9K6 — The Recount (@therecount) August 11, 2021

Die Tirade gegen individuelle Rechte zugunsten des kollektiven Wohls kam kurz nachdem der gebürtige Österreicher vor dem aufkommenden Faschismus in den Vereinigten Staaten gewarnt hatte, indem er die Pro-Trump-Demonstranten, die das US-Kapitol stürmten, mit Adolf Hitlers Sturmabteilung in der NS-Zeit verglich. Laut Schwarzenegger:

"Es gibt hier einen Virus, der Menschen tötet, und die einzige Möglichkeit, ihn zu verhindern, besteht darin, sich impfen zu lassen, Masken zu tragen, sich sozial zu distanzieren, sich ständig die Hände zu waschen, und nicht nur darüber nachzudenken: 'Nun, meine Freiheit wird hier irgendwie gestört.' Nein, scheiß auf eure Freiheit.

Der Schauspieler sagte, dass die Menschheit auf Experten hören sollte, anstatt sich auf Präventivmaßnahmen zu konzentrieren, die persönliche Freiheiten beeinträchtigen. In dem Social-Media-Video sagte er, dass "wir eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie immer noch im Schlamassel stecken". Laut Schwarzenegger:

"Eineinhalb Jahre später sind wir immer noch in einem Schlamassel, und es gibt immer noch Leute, die das leugnen, es gibt immer noch Leute, die nicht an Masken glauben, es gibt immer noch Leute da draußen, die sagen: 'Nun, wir müssen uns nicht sozial distanzieren', und all diese Dinge, und ich denke einfach, dass die Leute immer wieder daran erinnert werden sollten, dass die Experten sagen, dass wir Masken tragen müssen. Die Experten sagen, dass wir Masken tragen müssen, vor allem, wenn wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten, dass wir uns immer noch regelmäßig die Hände waschen sollten, dass wir uns immer noch sozial distanzieren sollten, vor allem jetzt, wo das Virus wieder aufgetaucht ist – es ist jetzt die vierte Runde –, wir müssen wirklich zusammenarbeiten."

Schwarzenegger wiederholte, dass die Menschen "zusammenkommen" müssen, um COVID-19 zu besiegen, vor allem diejenigen, die immer noch nicht geimpft sind, sich dafür entscheiden, an öffentlichen Orten keine Masken zu tragen und die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zu missachten:

"Ich sage immer, man sollte seine Stärken kennen und auf die Experten hören. Wenn Sie etwas über den Aufbau von Bizeps lernen wollen, hören Sie auf mich, denn ich habe mein ganzes Leben damit verbracht zu lernen, wie man die perfekte Spitze erreicht, und ich wurde als der größte Bodybuilder aller Zeiten bezeichnet. Wir alle haben unterschiedliche Fachgebiete. Dr. Fauci und all die Virologen, Epidemiologen und Ärzte haben ihr ganzes Leben lang Krankheiten und Impfstoffe studiert, also höre ich auf sie, und ich fordere Sie auf, dasselbe zu tun. Keiner von uns wird mehr lernen als sie, wenn er sich ein paar Stunden Videos ansieht. Es ist ganz einfach: Wenn Ihr Haus brennt, gehen Sie nicht auf YouTube, sondern rufen Sie die verdammte Feuerwehr. Wenn du einen Herzinfarkt hast, schaust du nicht in deiner Facebook-Gruppe nach, sondern rufst einen Krankenwagen. Wenn neun Ärzte dir sagen, dass du Krebs hast und ihn behandeln musst, sonst wirst du sterben, und ein Arzt sagt, dass der Krebs verschwinden wird, solltest du dich immer auf die Seite der neun stellen. In diesem Fall sagen uns praktisch alle wahren Experten auf der ganzen Welt, dass der Impfstoff sicher ist, während einige Leute auf Facebook sagen, dass er es nicht ist."

Er führte weiter aus, dass die Menschen nicht einfach sagen können, sie hätten das Recht zu tun, was sie wollen, wenn ihre Handlungen andere Menschen beeinträchtigen. Das Tragen von Masken und das Einnehmen von Impfstoffen ist nichts anderes als das Einhalten der Verkehrsregeln beim Autofahren. Wer keine Maske trägt, ist für den Tod derjenigen verantwortlich, die sich mit COVID anstecken und daran sterben, sagte er. Schwarzenegger:

"Wir stellen die Ampel an die Kreuzung, damit nicht jemand aus Versehen einen anderen umbringt ... man kann nicht sagen, 'niemand wird mir sagen, dass ich hier an dieser Ampel anhalten soll, ich fahre einfach drüber', ja, dann bringt man einen anderen um, und dann ist man selber schuld. Ja, man hat die Freiheit, keine Maske zu tragen, aber weißt du was, du bist ein Idiot, wenn du keine Maske trägst, weil du deine Mitmenschen um dich herum schützen sollst, so einfach ist das."

Schwarzenegger warb in seiner Rede für ein neues Buch von Alexander Vindman, dem pensionierten Oberstleutnant der US-Armee, der als Kronzeuge im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump aussagte. Der ehemalige Schauspieler und der frühere Offizier kamen sich wohl näher, nachdem Vindman Schwarzeneggers Videoantwort gesehen hatte, in der er den Aufstand im US-Kapitol am 6. Januar anprangerte.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Schwarzeneggers mutmaßliche Angst vor dem Aufstieg des Faschismus in den Vereinigten Staaten und seine gleichzeitige Aussage gegenüber US-Amerikanern, die sich dafür entscheiden, keine Maske zu tragen: auf eure Freiheit, schien einige Beobachter zu verwirren.

The More You Know pic.twitter.com/OYapYvOqSf — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 11, 2021

Er sagte, er fühlte sich verpflichtet, das Video zu drehen, nachdem er die Ähnlichkeiten und potenziellen Gefahren des Aufstiegs des Faschismus in Europa in den 1930er Jahren gesehen hatte. Schwarzenegger wurde im Österreich der Nachkriegszeit geboren und wuchs dort auf, bevor er 1968 in die Vereinigten Staaten einwanderte. Laut Schwarzenegger:

"Und ich spreche jetzt über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, als mein Vater und die Menschen in Österreich und Deutschland und in ganz Europa von einem sehr bösen Regime belogen wurden. Und wenn man anfängt, die Menschen zu belügen, und die Nation diese Art von Lügen und Täuschungen, Betrug und Korruption und all diese Dinge erfährt, gerät man auf einen gefährlichen Kurs, und das muss um jeden Preis verhindert werden."

