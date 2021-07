Donald Trump über Maskenpflicht: "Wir gehen nicht dahin zurück"

Der 45. US-Präsident Donald Trump hat die von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC kürzlich vollzogene Kehrtwende bezüglich des Tragens von Gesichtsmasken scharf kritisiert. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hatte sich für das Tragen von Masken an Schulen ausgesprochen, und zwar unabhängig davon, ob man geimpft sei, wie summit.news berichtet.

Auch sollten alle US-Amerikaner, die an Orten leben, an denen die Übertragung von Coronaviren entweder "erheblich" oder "hoch" ist, in Innenräumen Gesichtsmasken tragen, so Walensky weiter. Dies beträfe nach der aktuell angewandten Kategorisierung etwa zwei Drittel aller Bezirke der USA. Trump kritisierte Walenskys Äußerungen scharf und forderte die US-Bürger auf, eine neue Maskenpflicht zu ignorieren. Er sagte:

"Wir gehen nicht dahin zurück. Wir werden unseren Kindern keinen Masken anlegen. Joe Biden und seine Regierung haben aus dem letzten Jahr nichts gelernt. Tapfere Amerikaner haben gelernt, wie man sicher und verantwortungsvoll lebt und sich wehrt. Ergeben Sie sich nicht Corona. Kehren Sie nicht zurück! Warum misstrauen die Demokraten der Wissenschaft? Lassen Sie nicht zu, dass dies mit unseren Kindern oder unserem Land geschieht."

Der inzwischen zum leitenden medizinischen Berater des US-Präsidenten avancierte Anthony Fauci hatte noch zu Beginn der Corona-Situation erklärt, dass eine handelsübliche Gesichtsmaske "nicht wirklich effektiv ist, um Viren abzuhalten, die klein genug sind, um durch Material hindurchzugehen". Auch laut dem wissenschaftlichen Regierungsberater Dr. Colin Axon sind die Materiallücken in den blauen chirurgischen Masken 1.000-mal größer als das SARS-CoV-2-Virus. Die Lücken in einfachen Stoffmasken seien sogar bis zu 500.000-mal größer.

Eine dänische Studie habe ergeben, dass "es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Maskenträgern und den Nichtträgern gab, was die Ansteckungsgefahr mit SARS-CoV-2 betrifft", wie der Spectator berichtet. Daneben nehme die Diskriminierung von Ungeimpften in den USA zu, wie summit.news weiter schreibt. So habe etwa Joe Biden ungeimpften Landsleuten "Dummheit" unterstellt, indem er kürzlich sagte:

"Wer nicht geimpft ist, ist nicht annähernd so klug, wie ich dachte."

