COVID-19: Pentagon-Chef will Impfpflicht für US-Militärangehörige bis spätestens Mitte September

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat erklärt, dass er die Erlaubnis des Weißen Hauses einholen will, eine Impfpflicht für die COVID-19-Impfung für alle Militärangehörigen bis Mitte September vorzuschreiben. Falls die Impfstoffe von den US-Behörden regulär zugelassen werden, könnte der Zeitrahmen sogar geringer ausfallen.

Austin erklärte am Montag in einem Memo an alle Mitglieder des US-Militärs, das von AP veröffentlicht wurde:

"Ich werde den Präsidenten um die Erlaubnis bitten, die Impfungen bis spätestens Mitte September oder unmittelbar" nach ihrer Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) "verbindlich vorzuschreiben, je nachdem, was zuerst eintritt".

"Ich werde nicht zögern, früher zu handeln oder dem Präsidenten einen anderen Kurs zu empfehlen, wenn ich das Gefühl habe, dass dies notwendig ist. Um diese Nation zu verteidigen, brauchen wir eine gesunde und einsatzbereite Truppe."

Die drei von der US-Regierung anerkannten COVID-19-Impfstoffe – hergestellt von Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson – sind bisher nur für den Notgebrauch zugelassen worden. Ohne vollständige FDA-Zulassung bräuchte Austin eine Ausnahmegenehmigung des Weißen Hauses, um sie verbindlich zu machen, was die geplante fünfwöchige Frist erklärt.

Das Memo vom Montag folgt auf die Medienspekulationen der letzten Woche, wonach Austin und die Biden-Regierung angeblich an einem Impfstoffmandat arbeiten, das genau so formuliert ist. In anderen Medienberichten wurde angedeutet, dass eine FDA-Zulassung für den Impfstoff von Pfizer, der die mRNA-Technologie verwendet, Anfang September erfolgen könnte und die Zulassung für den Moderna-Impfstoff kurz darauf.

Sobald das Mandat in Kraft ist, könnte jeder Militärangehörige, der den Impfstoff verweigert, gemäß dem Uniform Code of Military Justice wegen Befehlsverweigerung bestraft werden.

