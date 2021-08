Wegen Belästigungs-Skandal: Engste Vertraute des New Yorker Gouverneurs tritt zurück

In einer kurzen schriftlichen Erklärung am Sonntag teilte DeRosa mit, ihr Amt aufzugeben. Sie schrieb:

"Die letzten zwei Jahre waren für mich persönlich emotional und mental sehr anstrengend."

Die 38-Jährige bedankte sich ferner für die "Gelegenheit, mit so talentierten Kollegen im Namen unseres Staates gearbeitet zu haben". Es sei die größte Ehre ihres Lebens gewesen, "den Menschen in New York in den letzten zehn Jahren zu dienen". Die genauen Gründe für ihren Rücktritt nannte sie dabei nicht.

DeRosa, die 2017 die Position der Chefberaterin des New Yorker Gouverneurs übernommen, für die Cuomo-Regierung aber bereits seit dem Jahr 2013 gearbeitet hatte, galt inzwischen als eine der engsten Vertrauten des US-Demokraten. Mit ihrem Weggang verliert der 63-Jährige, der derzeit angesichts der Belästigungsvorwürfe um sein politisches Überleben kämpft, laut einem Bericht der Tageszeitung New York Times eine loyale Mitarbeiterin und wichtige Strategin. Einem Untersuchungsbericht der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vom vergangenen Dienstag zufolge soll DeRosa sogar geholfen haben, Vergeltungsmaßnahmen gegen eine der Frauen zu ergreifen, die Cuomo beschuldigt hatten.

Die unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen den Politiker kam zu dem Schluss, dass Cuomo insgesamt elf ehemalige und jetzige Mitarbeiterinnen der Bundesbehörden sexuell belästigt habe, darunter auch eine Polizistin seines Sicherheitsteams. Zu den Belästigungen gehörten "unerwünschte und nicht einvernehmliche Berührungen" sowie unangemessene und "anzügliche" Bemerkungen, die eine "frauenfeindliche Arbeitsatmosphäre" geschaffen hätten, so Generalstaatsanwältin James. Cuomo wurde auch mit mindestens einer Strafanzeige konfrontiert, die von einer ehemaligen Mitarbeiterin eingereicht wurde. Diese behauptete, der Gouverneur habe ihr unter die Bluse gegriffen und sie an der Brust begrapscht.

Nach der Veröffentlichung des Berichts forderten unter anderem Präsident Joe Biden und andere Spitzenpolitiker der Demokratischen Partei der USA Cuomo zum Rücktritt auf. Der skandalträchtige Politiker selbst weist die Vorwürfe weiterhin vehement zurück und besteht darauf, "nie jemanden unangemessen berührt oder unangemessene sexuelle Annäherungsversuche gemacht" zu haben.

