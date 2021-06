US-Impfdebakel: 899 Personen erhielten abgelaufenes Vakzin bei Großveranstaltung in Manhattan

Hunderte Menschen in New York City bekommen Notfallmitteilungen, nachdem ihnen offenbar überlagerte Vakzine der Pfizer-Variante des COVID-19-Impfstoffs injiziert wurden. Den Patienten wurde mitgeteilt, dass die Wirksamkeit ihrer Impfung nicht garantiert werden kann.

Hunderten von Menschen wurden während einer Großveranstaltung am Times Square in New York Dosen eines COVID-19-Impfstoffs injiziert, deren Haltbarkeitsdauer laut den Gesundheitsbehörden der Stadt überschritten war. Das Gesundheitsamt der Stadt New York bestätigte, dass 899 Personen zwischen dem 5. und 10. Juni im ehemaligen NFL-Erlebnisgebäude solchen COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten hatten.

Ein Sprecher der Behörde sagte am Dienstag gegenüber der Presse, dass diese Personen so schnell wie möglich einen weiteren Impftermin vereinbaren sollen:

"Wir haben mit Pfizer kommuniziert, die empfohlen haben, dass die Patienten so bald wie möglich eine weitere Dosis erhalten. Obwohl es kein Sicherheitsrisiko für die Patienten gibt, wird die erneute Verabreichung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Personen vollständig geschützt sind."

Andere Beamte der städtischen Gesundheitsbehörde, darunter der Sprecher Patrick Gallahue, sagten, dass die betroffenen Patienten "E-Mails, Anrufe und auch Briefe erhalten haben, um sicherzustellen, dass sie sich dieser Situation bewusst sind", berichtete The Associated Press.

Patienten, die die problematischen Impfstoffe bekamen, wurden vom ATC-Impfdienstleistungen informiert, die in E-Mails mitteilten, dass die Betroffenen eine weitere Impfung erhalten müssen, weil die Firma nicht garantieren könne, dass die erhaltenen Impfungen die Verbreitung von COVID-19 wirksam verhindern. Die New York Post berichtete, dass David Savitsky von ATC in einer E-Mail an die Patienten schrieb:

"Wir wenden uns an Sie bezüglich des Impfstoffs Pfizer-BioNTech COVID-19, den Sie am Times Square NFL-Erlebnis-Impfplatz vom 5. Juni bis 10. Juni 2021 erhalten haben. Es wurde nach der Verabreichung des Impfstoffs festgestellt, dass dieser über den zugelassenen Zeitraum hinaus im Gefrierschrank gelegen hat, bevor er verabreicht wurde."

Die Firma hat sich mit dem Gesundheitsamt und dem New York City-Impfschutzcenter in Verbindung gesetzt, fügte Savitsky in der E-Mail hinzu, bevor noch mitgeteilt wurde, dass "es keine nachteiligen gesundheitlichen Folgen durch den bereits erhaltenen Impfstoff geben sollte." Diejenigen, die die überlagerten Dosen erhalten hätten, können ihre "wiederholte Dosis" sofort "im anderen Arm" bekommen, ergänzte er. Laut The Associated Press gab ATC-Impfdienstleistungen nach dem Vorfall eine Erklärung ab und entschuldigte sich. Die Erklärung lautet:

"Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten für diejenigen, die die fragliche Impfstoffdosis erhalten haben, und möchten, dass die Menschen in erster Linie wissen, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass von dem Impfstoff, den sie erhalten haben, keine Gefahr ausgeht."

Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff gegen COVID-19 muss laut den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) in einem Abstand von etwa drei Wochen mit zwei Spritzen verabreicht werden.

