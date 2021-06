USA: Gefängnis in Arizona will Hinrichtungen in Gaskammer wiederaufnehmen

Der US-Bundesstaat Arizona bereitet sich darauf vor, zum Tode Verurteilte mit Blausäure hinzurichten, dem gleichen tödlichen Gas, das in Auschwitz eingesetzt wurde. Die im Jahr 1949 erbaute Gaskammer im Bundesgefängnis Florence wurde saniert.

