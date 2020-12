Bombenattentäter von Nashville mithilfe von DNA-Proben offiziell identifiziert

Der Attentäter von Nashville wurde offiziell identifiziert. DNA-Proben von menschlichem Gewebe, das am Explosionsort gefunden wurde, stimmen mit denen des Täters überein. Sicherheitsbehörden gehen von einem Einzeltäter aus. Die Motive bleiben weiterhin unklar.

Ein 63-jähriger Mann namens Anthony Quinn Warner wurde offiziell als Verdächtiger hinter dem Bombenanschlag vom Weihnachtsmorgen auf die Innenstadt von Nashville identifiziert. Er handelte offenbar allein und kam bei der Explosion ums Leben. Das Motiv für das Attentat bleibt weiterhin unklar.

Ermittler benutzten DNA-Beweise, die am Explosionsort gesichert wurden, und die Fahrzeugnummer des Wohnmobils, um Warner zu identifizieren. Sein Haus in einem Vorort von Nashville war am Wochenende durchsucht worden. Es wird angenommen, dass der 63-jährige Mann aus Tennessee ein Einzeltäter war. Er kam bei der Explosion ums Leben und die Behörden suchen nach keinen weiteren Verdächtigen.

Das Motiv des Täters bleibt unklar. Die Behörden erklärten, dass sich die Ermittlungen in einer frühen Phase befinden und somit noch keine Schlussfolgerungen gezogen werden können. Ermittlungsbehörden haben bereits Hunderte von Hinweisen erhalten und Spuren gesichert und bitten die Öffentlichkeit weiterhin um zusätzliche Informationen.

Lokale Medien spekulieren, die Ermittler würden neben anderen Hinweisen prüfen, ob Warner unter Paranoia litt und glaubte, dass 5G verwendet würde, um Amerikaner auszuspionieren.

Das mit Sprengstoff beladene Fahrzeug war vor einem AT&T-Datenübertragungszentrum geparkt, als die Bombe explodierte und sowohl Festnetz- als auch Mobilfunkdienste im US-Bundesstaat Tennessee sowie in Teilen von Kentucky und Nord-Alabama lahmlegte. Die Explosion setzte auch Dutzende von Notrufzentralen außer Betrieb und zwang Flugzeuge, am Boden zu bleiben. Staatlichen Kommunikationssysteme waren gezwungen, mit auf eine Back-up-Infrastruktur zurückzugreifen.

