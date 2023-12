Pinochet-Bewunderer Milei führt Argentinien in einen Albtraum

Bürgerkriege in Lateinamerika sind immer sehr grausam. Der neue argentinische Präsident Javier Milei bringt sein Land mit der rücksichtslosen Durchsetzung seiner ideologischen Maximen an den Rand eines Albtraums.

Von Oleg Jassinski

Der argentinische Präsident Javier Milei hat dem Land ein Maßnahmenpaket mit der Bezeichnung "wirtschaftliche Deregulierung" vorgelegt, das auf die Zerstörung des Staates abzielt. Fortan wird die Gesellschaft von Finanzströmen, Währungsumtausch und anderen Marktelementen beherrscht, die die Bürgerrechte in Waren und die Bürger in Konsumenten und Produzenten verwandeln. Der "Anarchokapitalist" Milei, ein treuer Nachfolger Pinochets, hat sich vorgenommen, die öffentliche Bildung und die Ideen der sozialen Solidarität zu beseitigen, um alle Argentinier zu gegeneinander konkurrierenden Ignoranten im Dienste der Interessen seiner Majestät, des Dollars zu machen.

Argentinien bricht die Beziehungen zu Kuba, Venezuela und Nicaragua ab. Die Sozialleistungen werden gestrichen, und die ersten, die offiziell gestrichen werden, sind die Leistungen derer, die protestieren. "Diejenigen, die Straßen blockieren und Autofahrern das Recht verweigern, sich frei zu bewegen, haben ihre sozialen Rechte verwirkt", kündigte Milei an. Im Klartext: Die Protestierenden und ihre Familien werden ihres Rechts auf ein Stück Brot, auf Medizin und Bildung beraubt. Politische Proteste werden mit der Waffe des Hungers bekämpft.

Diese Regierung wird den Hunger für alle Argentinier Wirklichkeit werden lassen, auch für die große Mehrheit derer, die sie an die Macht gebracht haben.

Bereits zehn Tage nach dem Amtsantritt von Milei fanden in Buenos Aires die ersten regierungskritischen Proteste statt. Als Folge der ersten "Schocktherapie"-Reformen befinden sich die Wirtschaft und der Lebensstandard der Argentinier im freien Fall. In den kommenden Monaten könnte Argentinien zum Schauplatz der heftigsten sozialen Kämpfe in Amerika werden, wobei die Gefahr eines Bürgerkrieges groß ist.

Bürgerkriege in Lateinamerika sind immer sehr grausam. In den 1980er-Jahren tobte ein Bürgerkrieg in El Salvador. Die Guerillas der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí kämpften gegen eines der blutigsten und offen auf Bananen basierenden Regime Lateinamerikas. Der landesweite salvadorianische Aufstand, der kurz vor dem Sieg stand, wurde durch die Machtübernahme der Reagan-Regierung in den Vereinigten Staaten gestoppt, die der salvadorianischen Regierung eine praktisch unbegrenzte militärische und wirtschaftliche Soforthilfe gewährte.

Mitte Dezember 1981 drang das Elitebataillon Atlacatl der salvadorianischen Armee, das von der CIA in der "School of the Americas" in der Panamakanalzone speziell für die Aufstandsbekämpfung ausgebildet worden war, auf der Suche nach Guerillas und deren Sympathisanten in das Dorf El Mozote ein. In den folgenden zwei Tagen verhörte, folterte und erschoss das Militär Männer und Jugendliche. Bis zum Mittag des letzten Tages wurden alle jungen Frauen und Mädchen über zehn Jahren weggebracht und nach einer Massenvergewaltigung ebenfalls erschossen.

Danach wurde der Rest der Frauen am Rande des Dorfes erschossen. Die kleinen Kinder, die zuvor in der Kirche eingesperrt waren, wurden zum Schluss massakriert. Einigen Kindern und Säuglingen wurden die Kehlen durchgeschnitten, andere wurden erhängt. Die Kleinsten wurden hochgeschleudert und mit Bajonetten "aufgefangen". Danach wurden alle Häuser des Dorfes niedergebrannt. Wie durch ein Wunder überlebten einige der Einwohner. Die genaue Zahl der Todesopfer werden wir nie erfahren, man geht von etwa eintausend aus, darunter etwa 300 Kinder und Säuglinge.

Nachdem das Militär mit den Bewohnern von El Mozote fertig war, begab es sich auf dieselbe Mission in die Nachbardörfer Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo und Cero Pando.

Der erste, der über den Albtraum berichtete, war der Untergrundguerillaradiosender Venceremos. In den Weltnachrichten erschien die Information eineinhalb Monate später, am 27. Januar 1982, in den Publikationen der New York Times und der Washington Post.

Die salvadorianische Junta hat den Wahrheitsgehalt dieser Ereignisse stets bestritten. Die US-Botschaft und das Außenministerium, die über die operative Situation in dem mit Informanten und Militärberatern buchstäblich überfüllten Land bestens informiert waren, sprachen von "groben Übertreibungen", die "der kommunistischen Propaganda in die Hände spielen".

Heute, nach 42 Jahren, ist trotz der vielen Regierungswechsel in El Salvador noch immer keiner der Täter gefunden oder vor Gericht gestellt worden. Wir können Argentinien nur wünschen, dass es von diesem Albtraum verschont bleibt.

Oleg Jassinski (englische Transliteration: Yasinsky) ist ein aus der Ukraine stammender Journalist, der überwiegend in Chile lebt und für RT Español sowie unabhängige lateinamerikanische Medien wie Pressenza.com, Desinformemonos.org schreibt. Er forscht über indigene und soziale Bewegungen in Lateinamerika, produziert politische Dokumentarfilme in Kolumbien, Bolivien, Mexiko und Chile. Außerdem ist er bekannt als Übersetzer von Texten der Autoren Eduardo Galeano, Luis Sepúlveda, José Saramago, Subcomandante Marcos und anderen ins Russische. Man kann ihm auch auf seinem Telegram-Kanal folgen.

