Die glanzvollen Jahre der G20 sind vorbei

Von Fjodor Lukjanow

An diesem Wochenende findet in Indien der jährliche G20-Gipfel statt. Jede Zusammenkunft von Staats- und Regierungschefs dieses Kalibers (und die 20 größten Volkswirtschaften sind diejenigen, die die Welt wirklich regieren) ist ein bedeutendes Ereignis. Dies gilt umso mehr, als die G20 angesichts der offensichtlichen Schwächung der traditionellen Institutionen in den letzten Jahrzehnten als Prototyp für eine neue Struktur der internationalen Governance angesehen werden. Ohne die Bedeutung des bevorstehenden Forums zu schmälern, kann man sagen, dass die Gruppe ihren Zenit bereits überschritten hat und die weitere Entwicklung des Weltsystems zur Stärkung anderer Strukturen beitragen wird.

Die G20 sind das Ergebnis der wirtschaftlichen Rückschläge der fortgeschrittenen Globalisierungsära des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Sie entstanden auf der Ebene der Finanzminister und Zentralbankgouverneure in Reaktion auf die asiatische Finanzkrise von 1997 bis 1998. Richtig in Schwung kam sie jedoch erst zehn Jahre später, als die Mitgliedsstaaten in einer Notsituation zusammenkamen, um die durch den Zusammenbruch der US-Finanzinstitute und die darauffolgende globale Finanzkrise ausgelöste Panik zu bekämpfen. Seitdem stehen die G20 im Zentrum der internationalen politisch-wirtschaftlichen Architektur.

Die Gründe dafür sind zwingend. Erstens liegt der offizielle Schwerpunkt auf Finanz-, Handels- und Wirtschaftsfragen, wodurch die wachsenden politischen Spannungen zwischen den größten Teilnehmern bisher umgangen werden konnten. Zweitens kommt das Kriterium, nach dem sich die Gruppe zusammensetzt, dem am nächsten, was als objektiv angesehen werden kann – die Größe ihrer Volkswirtschaften. Diese beiden Faktoren haben jedoch insofern am meisten gelitten, als sich die internationale Lage drastisch verschlechterte.

G20 wird bestehen, aber nicht als Weltregierung

Der Umbruch, der 2022 stattfand, sich aber schon seit einiger Zeit anbahnte, hat die internationale Hierarchie verändert. Die Politik hat die Wirtschaft endgültig überholt. Die im Konzept der liberalen Globalisierung verankerte Zweckmäßigkeit (sie muss vor allem kosteneffizient sein) ist Überlegungen zu strategischen Konstellationen gewichen. Ein Hauptthema ist jetzt die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, wobei sich zugleich eine Auseinandersetzung zwischen den USA und China anbahnt. Im Allgemeinen sind die Institutionen, die die relative Einhaltung der allgemeinen Wirtschaftsregeln gewährleistet haben, nicht in bester Verfassung, da die politischen Bedürfnisse der größten Länder schwerer wiegen als jede schriftliche Ordnung.

Man kann spezifische persönliche Gründe anführen, warum zum Beispiel Wladimir Putin und Xi Jinping nicht zum G20-Gipfel gereist sind, aber das ist nicht der Punkt. Die Globalisierung in der Form, wie sie in den letzten etwa drei Jahrzehnten existierte, ist vorbei. Infolgedessen wird sich die Einstellung zu den Strukturen, die früher gefragt waren, zwangsläufig ändern. Das bedeutet nicht, dass die G20 als solche verschwinden werden – das Treffen der größten Volkswirtschaften der Welt ist an sich schon wertvoll, und es wird immer einen gewissen Nutzen haben. Aber der Anschein einer "Weltregierung" wird verschwinden. Auch hier geht es nicht um die Konfrontation eines Landes mit einem anderen, sondern um den Ansatz an sich – Größen kommen zusammen, um sich auf etwas zu einigen, das alle betrifft. Von nun an werden die Vereinbarungen viel substanzieller sein und einen engeren Kreis von Ländern einbeziehen – diejenigen, die von einem bestimmten Thema direkt betroffen sind.

Gibt es Assoziationen, die unter diesen Bedingungen gestärkt werden? Es gibt sie. Da ist zunächst einmal die Gruppe der Staaten, die heute gemeinhin als "kollektiver Westen" bezeichnet werden. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass das Potenzial für die politische Konsolidierung der USA und ihrer Verbündeten für eine Einheit durchaus ausreicht, auch gegen die wirtschaftlichen Interessen der Teilnehmer. Es ist unmöglich zu sagen, wie lange dies andauern wird, aber im Moment ist die Zementierung des Bündnisses offensichtlich. Je problematischer die wirtschaftlichen Folgen erscheinen, desto rigider wird die ideologische Disziplin sein müssen. Das Aufbauschen eines Gegners wie Russland reduziert bewusst die Flexibilität gegenüber einem anderen potenziellen Feind, China. Zumindest werden westeuropäische Versuche, einen eigenständigen, wirtschaftlich motivierten Kurs in Richtung Peking zu verfolgen, nicht auf das Verständnis der USA stoßen. Sollten solche Bestrebungen fortgesetzt werden, wird es zu direktem Gegenwind kommen.

Herausbildung einer Opposition zum Westen

Es gibt jedoch noch eine andere Gemeinschaft, die zwar nicht so konsolidiert ist wie der Westen, die aber begonnen hat, Wege zur Bündelung von Interessen zu finden. Sie trägt verschiedene Namen – von der Weltmehrheit bis zum Globalen Süden –, aber die Bedeutung ist klar: Sie umfasst diejenigen, die nicht Teil des Systems der verbindlichen Beziehungen mit Washington sind. Per definitionem kann es in dieser Staatengruppe keine ideologische Einheit geben – ihr Wertekanon ist äußerst heterogen. Die Herausbildung einer verschwommenen, aber dennoch gemeinsamen Identität, die nicht in Opposition zum Westen, sondern in Koexistenz zu ihm steht, ist jedoch bereits im Gange. In diesem Sinne ist das Ergebnis des jüngsten BRICS-Gipfels, der sich eher für eine Erweiterung der Mitgliedschaft als für eine Vertiefung der bestehenden Verbindungen entschieden hat, von Bedeutung. Es wird ohnehin nicht möglich sein, diese Mehrheit zu strukturieren, aber die Schaffung eines sich ausweitenden Interaktionsraums jenseits des Westens ist im Interesse aller. Die Alternative bedeutet eine zusätzliche Chance, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dieser Trend recht schnell an Dynamik gewinnen wird.

Könnte der G20-Gipfel ein Ort der Begegnung zwischen diesen beiden Gemeinschaften sein? Theoretisch ja. Aber warum? Beiden "Kollektiven" geht es in erster Linie um Selbstentfaltung. Interessen, die sich mit denen des Westens überschneiden, werden auf der Ebene der betreffenden Länder behandelt, die jeweils verschiedene Prioritäten haben.

Dieser Zustand wird nicht ewig andauern, aber bis auf Weiteres wird der G20-Gipfel mehr symbolischen als praktischen Charakter haben.

Aus dem Englischen



Fjodor Lukjanow ist Chefredakteur von Russia in Global Affairs, Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und Forschungsdirektor des Internationalen Diskussionsclubs Waldai.

