Russlands Verbot von Geschlechtsumwandlungen schützt vor allem Kinder und Jugendliche

Aus der Sicht von Präsident Putin hat der Schutz von Kindern und Jugendlichen höchste Priorität und ist nicht verhandelbar. Und es besteht keine Möglichkeit, dass Druck aus dem Ausland seine Ansichten jemals ändern wird.

Von Andrew Korybko Die westlichen Mainstream-Medien haben eine regelrechte Kernschmelze durchgemacht, nachdem Russland per Gesetz das Geschäft mit Geschlechtsumwandlungen verboten hat, wozu laut TASS "medizinische Eingriffe und der Einsatz von Medikamenten zur Geschlechtsumwandlung" gehören. RT fügte hinzu, dass die Gesetzgeber in der russischen Duma dadurch motiviert waren, dass dieses Verbot die Kinder und Jugendlichen ihres Landes schützt, die gemäß ihrer Argumentation "von gewissenlos handelnden Ärzten, Psychologen und einem weitreichenden Netzwerk von LGBT-Organisationen und Aktivisten" ins Visier genommen werden. Schutz traditioneller Werte: Duma beschließt Verbot von Geschlechtsumwandlungen Diesen Akteuren wird vorgeworfen, beeinflussbaren Jugendlichen die sogenannte "Gender-Ideologie" aufzudrängen – und zwar aus ideologischen Gründen, die mit ihrer liberal-globalistischen Weltanschauung einhergehen. In diesem Kontext predigt dieses Paradigma, dass es angeblich "keine Grenzen bei der persönlichen Freiheit" gebe, was bedeutet, dass auch vorpubertäre Kinder angeblich das "Recht" haben sollen, ihre Genitalien zu verstümmeln, um "ihr wahres Geschlecht auszuleben". Diejenigen, die sich dieser rasant ausbreitenden "säkularen Religion" widersetzen, werden als "Fanatiker" verunglimpft und öffentlich angeprangert. Während die meisten Mitglieder dieser de facto Sekte einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und glauben, dass die Verstümmelung von Genitalien bei Kindern und Jugendlichen diesen auf eine verdrehte Weise "helfen" soll, tummeln sich darunter auch einige Pädophile, die diese Agenda aus naheliegenden Gründen vorantreiben, während andere diese Agenda zum Zweck der Bevölkerungsreduktion unterstützen. Was auch immer die jeweiligen Beweggründe sein mögen, der Punkt ist, dass jeder, der die "Gender-Ideologie" und die Praxis der Geschlechtsumwandlung fördert, Kindern und Jugendlichen auf die eine oder andere Weise schadet. Sogar diejenigen, die nicht durch eine extreme Ideologie dazu manipuliert wurden, sich ihre Genitalien verstümmeln zu lassen, werden trotzdem noch durch die damit verbundenen Informationsprodukte psychisch geschädigt. Was dazu führen könnte, dass Jugendliche während der Pubertät ganz natürliche Körperprozesse infrage stellen und sich dadurch beeinträchtigt fühlen. Auf moralischer Ebene könnten diese Jugendlichen auch zu der Annahme verleitet werden, dass die Ehe und andere traditionelle soziokulturelle Institutionen lediglich Formen der "Unterdrückung" seien, was sie anfällig für andere radikale Ideologien machen könnte. "Muss von Geburt an Frau sein" – Italien will keine Transgender bei "Miss Italia" Ähnliche psychologische und moralische Risiken bestehen im Hinblick auf die Verbreitung von LGBT-Propaganda, weshalb Russland im vergangenen Jahr alle Formen dieser Propaganda verboten hat. Präsident Putin verurteilte die westlichen Eliten in einer viel beachteten Rede und warf ihnen öffentlich vor, Pädophile zu fördern. Als überzeugter Verfechter des konservativen Souveränismus wird der russische Staatschef vor nichts zurückschrecken, um die traditionellen Werte seines Landes zu schützen und das Recht der russischen Gesellschaft, sich so zu organisieren, wie es die Bürger für richtig halten. Dementsprechend ist er entschieden gegen alles, was die Gefahr birgt, Kinder und Jugendliche zu korrumpieren und ihnen ihre Unschuld zu rauben – und es besteht keine Möglichkeit, dass Druck aus dem Ausland jemals seine Ansichten ändern wird. Aus der Sicht von Präsident Putin hat der Schutz von Kindern und Jugendlichen die höchste Priorität und ist nicht verhandelbar. Diejenigen, die sich den jüngsten Schritten Russlands widersetzen, werden von ihm und der überwältigenden Mehrheit seiner Gesellschaft aufrichtig als Verkörperung des Bösen betrachtet, und sie werden niemals zulassen, dass diese Menschen ihre Perversionen der russischen Gesellschaft aufzwingen. Aus dem Englischen Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat. Mehr zum Thema - Zur Empörung über das Verbot von Geschlechtsumwandlung in Russland

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

