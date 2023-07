Die USA wollen Russland in eine Kolonie verwandeln

In einem Interview fordert ein US-Diplomat, Russland müsse Rechenschaft ablegen, und verweist dabei auf die historischen Beispiele Deutschlands und Japans. Bedenkt man die heutige eingeschränkte Souveränität dieser Länder, wird das wirkliche Ziel der USA im Ukraine-Konflikt deutlich.

Quelle: Gettyimages.ru © NurPhoto

Der ehemalige US-Sondergesandte für die Beziehungen zur Ukraine und Botschafter bei der NATO Kurt Volker hat dem American Enterprise Institute ein recht ausführliches Interview gegeben, in dem er eine ganz interessante Aussage in Bezug auf Russland tätigte. Die Kernaussage lautete: "Russland muss Rechenschaft ablegen – genauso wie Deutschland und Japan." Es stellt sich sofort die Frage: Wem genau gegenüber muss Russland Rechenschaft ablegen? Es liegt nahe, die Antwort auf diese Frage im US-amerikanischen Einfluss auf Deutschland und Japan zu suchen. Fangen wir mit Deutschland an. Nach Angaben des US-Energieministeriums war Deutschland bereits im März 2023 zu einem der fünf größten Abnehmer US-amerikanischen Flüssiggases geworden. Neue Belege für US-geführten Anschlag auf Nord Stream? Ebenfalls im März hatte der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko erklärt, dass das US-amerikanische Flüssiggas teurer und von schlechterer Qualität als das russische und zu einem großen Problem für die deutsche Industrie geworden sei. Er hatte hinzugefügt, dass es nach der Sprengung der Nord-Stream-Leitungen Berlin keine Wahlmöglichkeiten für einen Bezug von billigerem Gas mehr gebe. Wessen mit Stars and Stripes bemalte Ohren (wieso Ohren?) hinter dem Anschlag auf die Gaspipelines stecken, ist bestens bekannt. Außerdem gibt es in Deutschland 40 (vierzig!) Militärstützpunkte der USA. Allein permanent sind dort über 40.000 US-Militärs stationiert, deren Unterhalt den deutschen Haushalt 760 Millionen Euro pro Jahr kostet. Die Anzahl der US-Militärobjekte in Japan, die nicht unter japanischer Jurisdiktion stehen, beträgt etwa 150. Allein auf Okinawa, das 0,6 Prozent des Gebiets von Japan einnimmt, gibt es 14 davon. Insgesamt leben in Japan über 50.000 Militärangehörige der USA und über 52.000 ihrer Familienmitglieder. Ihr Unterhalt kostet den japanischen Haushalt 9,29 Milliarden US-Dollar in fünf Jahren. Das ist also das wirkliche Ziel der USA in der Ukraine: nicht etwa die ukrainische Freiheit und Demokratie, sondern eine vollständige Unterwerfung Russlands unter die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Sie können sich sicher sein, dass die USA für dieses Ziel bis zum letzten Ukrainer kämpfen werden. Übersetzt aus dem Russischen. Sergei "Zergulio" Koljasnikow führt seit dem Jahr 2007 einen Blog auf livejournal und seit September 2021 einen Telegram-Kanal mit mehr als 200.000 Abonnenten zu politischen Themen mit klar patriotischer Linie, wo er ausgewählte Nachrichten veröffentlicht und Sammel- und Wohltätigkeitskampagnen führt. Inhalte aus beiden Blogs werden regelmäßig von russischen Medien zitiert. Seit Mai 2017 hat Koljasnikow eine Kolumne bei RIA Nowosti. Er arbeitete als Buchhalter, Programmierer, Geschäftsleiter im Antiquitäten- und Militariahandel und ist heute Unternehmer im Bereich Lüftungsinstallation. Mehr zum Thema – USA immer noch schwer am Kalten Krieg erkrankt und wollen sich nicht behandeln lassen

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

