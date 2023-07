Mit dem Ukraine-Konflikt offenbaren sich unverblümt die faschistischen Ursprünge der CIA

Die verwerfliche Rolle der CIA in der Ukraine reicht Jahrzehnte zurück, bis zu den Tagen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis zur heutigen Gegenwart hat sie an ihrer Absicht festgehalten, mithilfe der Ukraine Russland zu destabilisieren.

Von der Redaktion von Strategic Culture Foundation

Das amerikanische Magazin Newsweek veröffentlichte vergangene Woche einen großen "exklusiven" Bericht, der angeblich das Ausmaß der Beteiligung der CIA am Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland aufdecken soll. Der Bericht verdient es kaum, als "exklusiv" bezeichnet zu werden, da längst bekannt ist, dass der US-Geheimdienst bis zum Hals bei der Orchestrierung des Ukraine-Konflikts mit drinsteckt. In Wahrheit reicht die verwerfliche Rolle der CIA in der Ukraine Jahrzehnte zurück, bis zu den Tagen am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Nichtsdestotrotz liefert der Bericht von Newsweek ein willkommenes Eingeständnis, dass Washington rücksichtslos – und kriminell – die Feindseligkeiten gegen Russland schürt, das gemessen an seinem Arsenal die größte Atommacht der Welt ist. Der Militär- und Geheimdienstapparat der USA riskieren in diesem Stellvertreterkrieg eine Eskalation hin zu einem umfassenden nuklearen Flächenbrand.

Der Bericht von Newsweek deckt den "Widerspruch" auf, zwischen der öffentlich gemachten Ansage von Präsident Joe Biden, keine US-Truppen auf ukrainischem Boden einzusetzen und der unbestreitbaren klandestinen Präsenz von Soldaten der US Army in diesem Land, die Kiews Kriegsanstrengungen unterstützen – oder genauer gesagt: leiten. Anstelle von "Widerspruch" wäre "Lüge" ein einfacheres und passenderes Wort.

Man erinnere sich bloß daran, dass Biden beteuert hatte, er wolle mit Russland keinen "Dritten Weltkrieg beginnen". Das ist ungefähr so glaubwürdig wie die Aussage eines Alkoholikers, er wolle keinen Alkohol mehr zu sich nehmen. Die Regierung von Joe Biden betreibt eine eklatante Täuschung der amerikanischen Öffentlichkeit, indem sie absurderweise behauptet, dass sich kein US-Militärpersonal in der Ukraine befindet und dass Washington keinen Krieg gegen Russland führen will. Bidens Politik, Waffen in die Ukraine zu pumpen – bisher im Umfang von 40 Milliarden US-Dollar –, zieht die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten unaufhaltsam tiefer in einen umfassenden Krieg gegen Russland. Dennoch behauptet dieser geistig behinderte Präsident irgendwie, dass "keine US-Soldaten vor Ort sind" und dass sich das von den USA geführte NATO-Bündnis nicht im Krieg mit Russland befindet. Solche offensichtlichen Lügen sollten Anlass für Bidens Amtsenthebung sein.

Abgesehen vom Eingeständnis, den Newsweek in seinem Bericht macht, ist dieser ansonsten banale Text eine reine Beschönigung der zentralen und verwerflichen Rolle der CIA im Ukraine-Konflikt. Lächerlicherweise stellt der Artikel die Machenschaften der CIA als Versuch, "sicherzustellen, dass der Krieg nicht außer Kontrolle gerät". Somit wird dieser Geheimdienst als mäßigender und zügelnder Einflussfaktor auf das Kiewer Regime und sein militärisches Verhalten dargestellt. Die Leser sollen zu der Annahme verleitet werden, dass Washington bestrebt ist, direkte Angriffe des ukrainischen Militärs auf Russlands Kernland zu verhindern.

Es wird zudem behauptet, dass die CIA "Schwierigkeiten" habe, die Operationen des Kiewer Regimes zu kontrollieren, die zeitweise auch gegen die vom Weißen Haus vorgegebenen "Einsatzregeln" verstoßen. Beispiele für ein schurkenhaftes Verhalten seien die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines, die Bombardierung der Kertsch-Brücke zur Krim, Drohnenangriffe auf den Moskauer Kreml und mehrere "mysteriöse Attentate" auf russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Das ist eine lächerliche Desinformation der CIA, mit freundlicher Genehmigung von Newsweek. Alternative, verlässliche und investigative Berichte wie jener von Seymour Hersh und anderen legen nahe, dass die unmittelbare Verantwortung für die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee vom vergangenen September bei der Regierung von Joe Biden liegt. Moskau behauptet außerdem glaubhaft, dass keiner der direkten Angriffe auf Russland von den ukrainischen Streitkräften ohne die logistische Beteiligung der CIA und anderer verdeckter Militärbehörden der NATO – vor allem des britischen MI6 – hätte durchgeführt werden können.

Seit dem Ausbruch des Konflikts im Februar vergangenen Jahres, haben Washington und seine NATO-Partner den Krieg durch die schrittweise Aufstockung mit immer schwereren Waffen angeheizt, von Panzerabwehrraketen über Langstreckenraketen und Kampfpanzer bis hin zur versprochenen Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen. Vergangene Woche hat Biden grünes Licht für die Lieferung verbotener Streumunition gegeben, die das Kiewer Regime zweifellos gegen Zivilisten in der russischen Donbass-Region einsetzen wird – auf Anordnung von Beratern der CIA.

Ein entscheidender historischer Hintergrund für das Verständnis des Konflikts in der Ukraine ist die Beteiligung der CIA an der Inszenierung des Staatsstreichs in Kiew im Jahr 2014. Durch diesen Putsch wurde der demokratisch gewählte Präsident Wiktor Janukowitsch gestürzt und die bis heute existierende Neonazi-Junta an die Macht gebracht – angeführt vom nominell jüdischen Komiker Wladimir Selenskij.

Selenskij und seine eingefleischte korrupte Kabale sind nichts weiter als Marionetten und Schachfiguren der CIA und des britischen MI6. Ihre nützlich-idiotische Funktion besteht darin, einen kolossalen Waffenhandel zu ermöglichen und einen von den USA geführten Stellvertreterkrieg zu führen, um Russland geopolitisch zu schwächen, wobei das ultimative Ziel ein Regimewechsel in Moskau ist. Außerdem sollen sie Washingtons Vorhaben erleichtern, Europa für das US-Großkapital in eine Kolonie von Vasallen zu verwandeln, um anschließend den nächsten amerikanischen Krieg voranzutreiben, diesmal gegen China.

Die CIA und ihre britischen Komplizen halten die neonazistische Jauchegrube, in die sie die Ukraine verwandelt haben, in Schwung. Auch wenn der oben zitierte Newsweek-Artikel versucht, die kriminelle Rolle der CIA in der Ukraine schönzureden, wird darin unverblümt zugegeben, dass der US-Geheimdienst mehrere Stützpunkte in dieser erbärmlichen ehemaligen Sowjetrepublik betreibt und dass CIA-Agenten "massive Netzwerke" innerhalb des Waffenhandels beaufsichtigen.

Was jedoch an der Desinformation besonders beunruhigend ist, ist der Versuch, die amerikanische Öffentlichkeit und den Rest der Welt zu täuschen und vorzugaukeln, dass die CIA und die Regierung von Joe Biden irgendwie Zaungäste in diesem Krieg seien. Ein Krieg, der – trotz der angeblich noblen Bemühungen ihn "einzudämmen" – zusehends eskaliert. Die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt werden mit Lügen und besänftigenden Floskeln betäubt und in die Irre geführt, während wir alle schlafwandelnd in einen katastrophalen Weltkrieg mit einem atomar schwer bewaffneten Russland zusteuern.

Der Konflikt in der Ukraine könnte sofort beendet werden, wie der russische Nationale Sicherheitsberater und ehemalige Staatspräsident Dmitri Medwedew vergangene Woche erneut betonte, wenn die USA einfach aufhören würden, Waffen an die Ukraine zu liefern. Allerdings hat das Weiße Haus alle diplomatischen Bemühungen, eine sicherheitspolitische gemeinsame Lösung mit dem Kreml auszuhandeln, strikt abgelehnt. US-Medienberichte von vergangener Woche über "Hinterzimmer"-Kontakte mit Russland sind nicht glaubwürdig, wenn Washington mithilfe der finsteren Hand der CIA bei den Kriegsanstrengungen Vollgas gibt.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass die CIA am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Office of Strategic Services (OSS) hervorgegangen ist. Eine ihrer ersten Aufgaben nach dem Krieg bestand darin, ukrainische Faschisten und Massenmörder zu rekrutieren, die zusammen mit dem Nazi-Reich bei der völkermörderischen "Endlösung" der Slawen, Juden, Polen und anderen Völkern tatkräftig kooperiert haben. Faschisten wie dieser Stepan Bandera und ein Mykola Lebed werden von der heutigen Kiewer Junta als Nationalhelden gefeiert, darunter auch vom vorgeblich jüdischen Herrn Selenskij. Washington rekrutierte und setzte diese Terroristen ein, um die Sowjetunion zu schwächen, um damit die hegemonialen Ambitionen des US-Imperialismus in Europa voranzutreiben.

Es hat sich seither nicht viel geändert. Die Ukraine ist der Ausgangspunkt für die faschistischen Ursprünge der CIA. Nicht nur, dass US-amerikanische Soldaten derzeit in großer Zahl in der Ukraine vor Ort sind, sie waren schon seit Jahrzehnten dort, mit der Absicht, die gegenwärtige gefährliche Krise zu schüren, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat.

Newsweek und andere Medien des Mainstreams in den USA sind eine Verunglimpfung der Öffentlichkeit und der Wahrheit. Wenn man sich dessen bewusst ist, kommt man vielleicht in die Lage, die Wahrheit kritisch zwischen den Zeilen zu entziffern, aber im Allgemeinen haben diese Medien die Wirkung narkotisierender Drogen. Sie alle sollten dazu verpflichtet werden, auf ihren Online-Portalen und bei ihren TV-Sendungen eine ärztliche Warnung anzubringen: Der Konsum dieses Produkts kann zu Dummheit und Katastrophen führen.

